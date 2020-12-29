Олега Тягнибока прооперировали: появилось фото политика в больнице

Дарья Дурова Политика 21:10, 29.12.2020 Обновлено: 22:42, 29.12.2020

Экс-нардеп, председатель Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок перенес операцию.

Об этом на своей странице в Twitter во вторник, 29 декабря, рассказал сам бывший народный избранник. Он уточнил, что хирургическое вмешательство на колене ему понадобилось из-за разрыва крестообразной связки и мениска.

Тягнибок написал, что "отходит после наркоза", и показал свое фото из больничной палаты.

На снимке мужчина лежит на койке, демонстрирует палец вверх. Рядом с кроватью "свободовца" можно заметить костыли, на которых, очевидно, временно передвигается политик. Кроме того, на руке Тягнибока видно иглу от капельницы.

Политик после операции
Twitter / Олег Тягнибок

Мужчина написал, что эту операцию "давно уже надо было сделать". "Но с той политикой...", – пошутил он.

Тягнибок также признался, что после перенесенного коронавируса чувствовал слабость.

"Стараюсь оставить все возможные проблемы со здоровьем в этом старом бешеном году", – подытожил бывший народный депутат.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В июне в партии ВО "Свобода" разгорелся скандал – секретарь Черкасского городского совета, депутат Ярослав Нищик написал заявление о выходе из политсилы. По его словам, глава партии Олег Тягнибок сделал из него "негодяя", ему запрещали голосовать по собственному желанию, также присутствовал шантаж.

  • В сентябре в офисе "Свободы" в Киеве избили троих полицейских. Копы прибыли туда для проведения процессуальных действий. В результате между сторонами возник конфликт.

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