Олега Тягнибока прооперировали: появилось фото политика в больнице

Экс-нардеп, председатель Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок перенес операцию.

Об этом на своей странице в Twitter во вторник, 29 декабря, рассказал сам бывший народный избранник. Он уточнил, что хирургическое вмешательство на колене ему понадобилось из-за разрыва крестообразной связки и мениска.

Тягнибок написал, что "отходит после наркоза", и показал свое фото из больничной палаты.

На снимке мужчина лежит на койке, демонстрирует палец вверх. Рядом с кроватью "свободовца" можно заметить костыли, на которых, очевидно, временно передвигается политик. Кроме того, на руке Тягнибока видно иглу от капельницы.

Политик после операции Twitter / Олег Тягнибок

Мужчина написал, что эту операцию "давно уже надо было сделать". "Но с той политикой...", – пошутил он.

Тягнибок также признался, что после перенесенного коронавируса чувствовал слабость.

"Стараюсь оставить все возможные проблемы со здоровьем в этом старом бешеном году", – подытожил бывший народный депутат.

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