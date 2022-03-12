Оккупанты перешли к новой стадии террора, но Украина – это демократический мир: Зеленский записал новое обращение. Видео

Украинский президент Владимир Зеленский в ночь на 12 марта записал новое обращение к государству и миру о войне, начатой Россией. Он отметил, что украинцы ныне показывают всему миру, какую имеют силу, а оккупанты переходят к новой стадии террора, захватывая мэров украинских городов.

Видео обнародовано пресс-службой Офиса президента. Глава государства подчеркнул, что украинцы являются крепким народом стальной страны.

"Крепкий народ стальной страны! Именно так военные отвечают командованию в Кремле на вопрос, что мешало им захватить Украину за четыре дня. Крепкий народ стальной страны. Эта информация непроверена, но этот факт – бесспорен", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что российские оккупанты не встретили никакой поддержки в Украине, не нашли коллаборантов, которые сдали бы города и власть, поэтому перешли к новой стадии террора. Они захватили мэра города Мелитополь Ивана Федорова.

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По его словам, это преступление против демократии, а действия россиян должны быть приравнены к действиям террористов ИГИЛ.

"У нас здесь – Украина, у нас здесь – Европа, у нас здесь – демократический мир. Поэтому захват мэра Мелитополя – это преступление не только против конкретного человека, конкретного общества и не только против Украины. Это преступление против демократии как таковой. Я уверяю: об этом узнают 100% людей во всех демократических странах. Действия российских захватчиков будут приравнены к действиям террористов ИГИЛ", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина требует немедленно освободить мэра Мелитополя и обеспечить полную безопасность всем главам общин всего нашего государства.

Кроме того, президент сообщил, что войска страны-агрессора снова сорвали работу большинства гуманитарных коридоров, но несмотря ни на что удалось спасти 7144 человека из Энергодара, Бучи, Гостомеля и Козаровичей. В то же время, Мариуполь до сих пор остается в блокаде.

"Принужден говорить это с болью: Мариуполь так и остается заблокированным врагом. Российские войска не пропустили в город нашу помощь и продолжают пытать наших людей, наших мариупольцев. Завтра все равно мы попробуем еще раз", – сообщил лидер государства.

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