Оккупанты обстреляли Северодонецк, горит автотранспортное предприятие

Во вторник, 8 марта, в Северодонецке оккупанты ударили по городу, в результате чего загорелось автотранспортное предприятие. Об этом в Telegram-канале сообщил Андрей Цаплиенко, украинский журналист, военный корреспондент, ведущий и сценарист.

Журналисту удалось снять видео на перекрестке проспекта Гвардейского и улицы Богдана Лищины. По его словам, военных на этом объекте не было.

Кроме того, Сергей Гайдай, глава Луганской военно-гражданской администрации, опубликовал на своей Facebook-странице фото с результатами обстрела украинского города. "Северодонецк избит "поздравлениями" с праздником весны от орков. Обстрелы не утихают! Находитесь недалеко от укрытий!", – говорится в сообщении.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что глава Луганщины рассказал о "горячих" точках области.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а Россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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