Сегодня информационное пространство перенасыщено информацией об очередном вторжении России в Украину. И хотя для Путина и его режима это может стать тождественно самоубийству, в Кремле готовы поднимать ставки. Путин действует как “геополитический гопник”, игнорирующий международные правила и общественную мораль. А нападая на более слабые страны и отбирая силой их территории, думает, что ему за это ничего не будет.

Возможно, что в Москве действительно могли на это рассчитывать, если бы в Белом доме не было Джо Байдена. Президент Байден воспринимает нагнетание ситуации вокруг Украины, как личный вызов. Однако в Кремле это почему-то не учитывают.

Угроза нового вторжения России в Украину существовала всегда после весны 2014 года, со времени российской оккупации украинского Крыма и части Донбасса.

А поскольку Российская Федерация не видит Украину в статусе независимого от Москвы государства, то в Кремле возможность нового вторжения считают лишь вопросом времени.

Но здесь есть одно “но”, открытая подготовка России, к якобы новому вторжению, вполне может также означать, что Москва начала политически блефовать, для того чтобы заставить Запад надавить на Украину. Нельзя исключать, что в Кремле надеются подобным образом добиться от Украины нужных для него уступок.

Путин и его подельники в российской власти прекрасно понимают, что вторжение любого уровня может спровоцировать накладывание на Россию таких новых санкций, которых российская экономика просто не выдержит.

Поэтому возможно Москва решила продемонстрировать западной цивилизации, какой “страшной” может быть Россия, если украинские власти срочно не согласятся на все ее требования. Которые фактически с 2014 года не меняются. Они просто каждый раз озвучиваются другими словами.

Но все это не снимает вероятности нового вторжения России в Украину. Такое решение может быть принято в последний момент Путиным и теми силами выходцев из КГБ, которые и привели его к власти в 2000 году.

Если Путин действительно решится на новое вторжение в Украину, то оно может происходить сразу же с трех сторон. С оккупированной Россией части Донбасса, из оккупированного Москвой Крыма, и оттуда, откуда Украина этого не ждет – из Беларуси, поскольку режим Александра Лукашенко вошел в такую опасную зависимость от Москвы, что отказать в этом, Путину он просто не сможет.

К сожалению, ни Украина, ни наши западные союзники полностью не готовы к такому варианту развития событий. Поэтому и Киев, и Вашингтон, и Брюссель не должны сбрасывать со своей повестки дня возможность вторжения России в Украину.

Несмотря на то, что позиции Путина очень ослабленные, именно поэтому он может пойти ва-банк, полагая, что ему уже нечего терять. И это нужно непременно учитывать, рассматривая возможность нового российского вторжения. Ведь, как говорится, “умом Россию не понять”.

И если в Кремле действительно решатся ввести свои регулярные войска на новые украинские территории, то они должны отказаться от своей главной политической “дурки”, что в Украине “гражданская война”.

Настораживает, что российские СМИ уже не первую неделю сообщают о подготовке вторжения Украины в так называемые “ДНР/ЛНР”. И все это похоже на то, что 1 сентября 1939 года польские пограничники “напали” на Германию, 30 ноября 1939 “вероломные” финны напали на СССР, или украинские “бендеровци” хотели уничтожить русскоязычное население Крыма и Донбасса. Ничего нового в Москве придумать не способны.

Одновременно нужно рассмотреть еще один вероятный вариант. А именно, что Путин негласно ведет с канцером Германии Ангелой Меркель торг за “Северный поток-2”. И ему необходимо получить от Меркель твердую гарантию того, что работа на строительстве этого газопровода не остановится. То есть, Путин предъявляет немецкой стороне требование или “Северный поток-2” успешно завершается, или я вторгаюсь в Украину.

Очевидно, что в Кремле уже не знают, что им делать дальше. Московиты всегда жили только войнами. Оккупацией чужих территорий и их беспощадным ограблением. Иначе их империя сразу же начинает приходить в упадок.

Ситуация резко ухудшилась тем, что фактически хоть как-то держится лишь сама Москва, а все что вокруг нее приходит в упадок. Вокруг Москвы масса голодных разъяренных мужчин, не имеющих работы. И им нужно только показать вектор направления своей агрессии.

Если ты не знаешь, как накормить собственный народ, то дай ему возможность помародерствовать у соседей. Это является законом у московцев. Как и то, что нужно держать глубинку в полуголодном состоянии для быстрой мотивации к войне. Что практически введено в ранг государственной политики, и они этого даже не скрывают.

Впрочем, можно спрогнозировать и другой сценарий развития событий. Это просто таки классическая схема, стягивая свои войска к границам Украины, Путин готовится объявить Украине ультиматум. Что показывает театральность и нарочитая показательность переброски российской военной техники к украинским границам.

Возможно, кто-то ему из придворных “аналитиков” или “экспертов” гарантировал, что так Россия легко добьется реализации своих планов на украинском направлении без всякого использования военной силы.

Хотя это очень наивно со стороны российского диктатора. Украинское общество не примет ни одного ультиматума со стороны Кремля, а значит и на Банковой его отторгнут.

Осенью в Российской Федерации выборы в Государственную Думу. Поэтому Путину нужна маленькая “победоносная война”. Понятно, что самой Украине устоять против России будет очень трудно. Но слова президента США Джо Байдена о том, что Америка Украину саму не оставит, много о чем говорят.

Ведь в Вашингтоне и Брюсселе хорошо понимают, что Путину нужна не только Украина. Москва хочет вернуть под свой контроль всю Восточную Европу. А это уже прямая угроза тем государствам, которые стали давно членами НАТО и Евросоюза, и не имеют никакого желания вновь становиться кремлевскими сателлитами.

Россия трагическим образом для себя просчиталась с Украиной. Кремль от ее оккупации может получить только антидивиденды.

Крым этому наглядный пример. Да и вообще, зачем Путину все это надо? Ведь если представить гипотетически, что Путину удалось оккупировать всю Украину, он бы никогда не смог ее удержать в повиновении.

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