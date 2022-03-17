Столпы российского хаоса: серая мышь, абсолютное зло и черная дыра

В последнее время, в силу трагических обстоятельств, которые героически преодолевает украинский народ, часто говорят о личности и степени деградации психического здоровья наиболее печально известного в мире изверга-рецидивиста, сумасбродного тирана, непревзойденного лжеца и паталогического параноика.

Вот сколько "выдающихся" эпитетов является достоянием достаточно заурядного циника и карьериста, который в результате подковёрной возни (высокопарно именуемой "исторической судьбой" России) кремлевского бомонда и нефтегазового олигархата, случайно был заброшен на самый пик имперской пищевой цепочки! Серая питерская мышь, после падения в 1999 году вечно хмельного, грузного и весьма недалекого властвующего медведя с Урала, парадоксально стала царем евразийских джунглей! Могло ли это не сказаться на самооценке, характере мыслей и поступков крошечного зверька с лопатообразным лицом, жидкими волосенками и глубоко посаженными маленькими глазами с непроницаемым колючим взглядом? И есть ли в поведении столь несуразного альфа-самца российской деспотии явные признаки психических отклонений?

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Не пытаемся категорично диагностировать, а просто размышляем.

"Очень маленькое" стало "очень большим", и вознамерилось заполнить своим тщедушным тельцем и неказистым мировоззрением обнаружившееся пространство для самовозвеличивания. Впрочем, непомерные тщеславие и амбиции помогли "грызуну" раздуться до масштабов гигантской страны, а затем стали агрессивно вырываться за ограничивающие национально-государственные приделы федеративного Мордора. Доселе никто не пытался столь лицемерно, маскируя хищную агрессию под личиной благородного миссионерства (Македонский, Дарий, Чингисхан, Тамерлан, Наполеон или тот же Гитлер открыто транслировали свои завоевательные аппетиты), "натянуть" себя на Земной шар, ну или попросту поглотить его. Наш антигерой явно намеривается осуществить нечто невозможное. Это абсолютное мировое зло нагло нарушает эволюционно сформированные законы человечества не только в нравственной и политической плоскостях, но и на фундаментальном уровне логики физических процессов, воплощенных в общественных отношениях сосуществования людей, хозяйствования и потребления. Представляется не реальным, чтобы инертная масса социального хаоса была способна поглотить стремление современного человечества к равенству, справедливости, достатку и прогрессу. Но возможно мы имеем дело со своеобразной "черной дырой" всемирной истории, которая ставит глобальное общество на грань переоценки ценностей, необходимости поступиться относительным благополучием и вынуждает его напрячь силы и предпринять кардинальные действия, радикально перестроить международную систему безопасности? И от коллективной мудрости, активности и смелости цивилизации зависит ее выживаемость: растворит ли агрессивная пустота человеческую историю или последняя сможет преодолеть разрушительные тенденции и переродиться? Темная нора в кремлевских коридорах породила огромную клоаку вероломства для всего мира, которую невозможно ни проигнорировать, ни умиротворить. Только – уничтожить. Или холодная пустота в глазах диктатора станет единственно возможным смыслом жизни.

Божок

Да, пора вещи называть своими именами. Хотя это и не так просто, как может показаться. Ведь сложно иллюзорной бесконечности и слепым претензиям на непогрешимую истину, которые сдобрены тотальным коварством и бескомпромиссной жестокостью, дать односложное название. Даже если всё это эклектично уживается в одном человеке. Даже если этот человек считает себя мессией, духовным вместилищем целого народа и по сути имеет от этого раболепствующего народа абсолютный мандат на узурпацию власти.

Между тем, конечно, речь идет о бессменном на протяжении почти четверти века отце и, по совместительству, мечтательном летописце самой "скрепной" и богоизбранной нации – российской, естественно. К слову сказать, того самого эксцентричного божка, который по стечению несуразных обстоятельств покровительствует неизменно ущербным россиянам, вероятно величают "Пу" или может быть – "Путя" (должно же быть у идола какое-то легко произносимое имя). В любом случае – как-то созвучно, блекло и примитивно. Потому что Боги основных мировых религий уже давно бы обалдели от российского лицемерия, присоединили бы извращенную "недоимперию" к Содому и Гоморре, направив её по одному адресу вместе с российским военным кораблем.

Даже, наверное, точнее будет так. Современная Россия в очень изобретательной манере сплела для себя некую аморфную культурно-политическую псевдореальность, в рамках которой она представляет собой и собственно страну, и народ, и беспрекословную веру, и объект религиозного поклонения, и паству… И образ мышления, и специфическую нравственность, сомнительные ценности. И ту, зловонную субстанцию (многие, вероятно, точно могут определить какую именно), в которой это всё прозябает. Ну и самого божка, естественно. Удобно, правда? Всё – в одном флаконе. Перемешано и взаимозаменяемо. Этакая традиционная русская матрешка, внешняя оболочка которой хищно вбирает в себя все прочие мелкие элементы. Так вот эта внешняя оболочка - и есть искомый российский "господь", который в одном лице совпадает с деспотичным верховным властителем. Так в российской истории было всегда, какие бы властные зады не полировали кремлевские троны. Круг замкнулся, и мы можем убедиться, что изначально имя божка нами было определено приблизительно правильно…

Путин – это уже давно не руководитель и даже не пишущий историко-фантастические опусы духовный лидер России, а её бог (величественный небожитель - внутри страны, но весьма невзрачный и плешивый истукан – при взгляде со стороны), да чего уж там – сама Россия. Категоричный принцип "государство – это я", приписываемый юному Людовику XIV, в России всегда был непререкаемой аксиомой правителей, которые традиционно вуалировали его в ложнолиберальные лозунги, но с максимальной одержимостью воплощали на практике. В эпоху Путина эта сентенция приобрела воистину канонический характер.

"Скрепный" дурдом и коллективный психоз

145-миллионная Россия внутренне, на духовно-ментальном уровне, закрепощена в пределах перевернутого миропонимания тирана и горстки заискивающих перед ним высших чиновников и олигархов. Страна, имеющая безграничный потенциал многочисленного и этнически разнообразного общества, по факту являет себя миру не посредством истинного народовластия, наполненного ярким взаимодействием свободы, плюрализма мнений и творчества масс. А путем узурпации социальной энергии, воли и суверенной народной власти одной недалекой, серой личностью (с учетом топкого болота придворных прихвостней, естественно), которая возомнила себя высшей сущностью и истиной в последней инстанции. И поэтому, всё что сейчас объективно ассоциируется с Россией в первоочередном порядке - очень легко идентифицируется лишь с одной персоной – Путиным. С его чекистским вероломством, воплощенном в несмолкающей, бешено лающей и брызжущей слюной пропаганде. С его этической беспринципностью, позволяющей безапелляционно извращать факты и чинить произвол. С его примитивно раздутыми амбициями и неутолимой жаждой "пирровых побед" – в любых сферах и любой ценой (в обход правил и необходимости учитывать сторонние права и интересы), - будь то спорт, искусство, политика или войны. С его бессмысленно маниакальной жестокостью, которая воплощена в многих десятках тысяч жертв российских военных вторжений на территории других государств, подавления национального сопротивления и демократических протестов в самой России. Всё, что можно, да и нельзя тоже, переврать, Путин пропускает через свой лукавый фильтр российского призрачного величия и скармливает итоговый токсичный продукт прежде всего россиянам. А также тем зарубежным аудиториям, которые готовы пугливо соглашаться с откровенным политическим бредом, раздающимся из Кремля.

Итак, почему же Россия вполне обосновано может именоваться коллективным дурдомом? Ну, согласитесь, это очевидно. Дело даже не в том, что, как это не прискорбно, пассивное, приниженное и лишенное воли к свободе и прогрессу большинство народа России преклоняется перед Путиным, слепо поддерживает все его сумасбродства. Идеологам рашизма удалось использовать ранимую непосредственность, беспросветную доверчивость, неспособность к трезвому и самокритичному мышлению россиян, а также их склонность во всем полагаться на "мудрость" вождей, для того чтобы заполонить своими измышлениями коллективное бессознательное населения. Инфантильные россияне, без всякого преувеличения, мало отличаются от стада баранов, судьба которого предначертывается волей пастуха. Еще ущербнее то, что совокупное сознание российского народа не способно к объективной рефлексии, адекватному осознанию своих изъянов и нахождению внутренних стимулов и ресурсов для их преодоления. Многочисленные поклонники кремлевских мифов, не только не желают сопротивляться преступному беспределу власти, но даже не хотят его признавать, несмотря на всю очевидность обстоятельств. Великодержавные мантры пропаганды, страх и относительная пресыщенность национальной экономики нефтедолларами делают своё дело. Более того, это общество жаждет обманываться, существовать в мире слащавых иллюзий о своей возвышенной неординарности. Оно готово, вынося за скобки массовое потребление престижных импортных товаров и услуг, ревностно оберегать дурманящие грезы от "тлетворного влияния" враждебного Запада.

На лицо все базовые признаки тяжелых психических патологий, которые традиционно присущи россиянам, как собирательному субъекту. Апатия и безволие, эгоистично закрепощенный интеллект, эмоциональная ограниченность, извращенное восприятие действительности, самоизоляция от внешнего мира, безразличие к проблемам окружающих, галлюцинации, бред и немотивированная агрессия. Нужно ли что-либо еще пояснять? Россия – коллективный шизофреник, испытывающий периодические обострения маниакально-депрессивного психоза.

К тому же, российская психушка является еще и на редкость специфическим "учреждением", что называется, с "двойным дном". В классических психиатрических клиниках нормальные люди лечат неадекватных. В российском же общегосударственном формате массовой психиатрии тотальные идиоты доводят до состояния полного безумия огромное количество апатичных личностей, которые потенциально еще имеют проблески здравого рассудка. "Главный врач" этой клиники – непосредственно сам господин Путин, творец параллельного "русского мира", который одиозными высказываниями и действиями давно подтвердил свою глубокую психическую несостоятельность. Его окружение влиятельных чиновников и олигархов – "больничный персонал" параноиков.

Наконец, "лекарства" от нормальности, которые обильно назначаются "лечащими врачами" пациентам: великодержавный шовинизм, шельмование, иллюзии, ложь, извращенная нравственность, агрессия к инакомыслию и отвращение к общечеловеческим ценностям, идолопоклонство и покорность.

Таким образом, все обитатели России – и пламенные путиноиды, и молчаливые оппозиционеры, и немногочисленные мятежники, власть имущие и обыватели, сообща барахтаются в безнадежном состоянии болезненной неадекватности. Проявления и течение недуга уже прошли пиковую стадию острого "украинского кризиса" и по сути находятся в точке невозврата к совокупному здравомыслию.

Теперь спасти этого многомиллионного деградирующего пациента может только тотальное разрушение клиники нацистского безумия, отсечение рашистской головы и этическая перезагрузка "великодержавного" сознания, полномасштабное жертвенное самоограничение больного и трудотерапия. Именно над реализацией такой экстренной терапевтической программы сейчас в поте лица трудятся народ Украины, ВСУ и международное сообщество.

Наша страна, отбиваясь от кровавых истерик российских психопатов, не только доказывает свою силу и состоятельность, оберегает остальной мир от нацистского безумия России, но еще и благородно выступает самым действенным средством приведения в чувства слетевшего с катушек северного соседа.

Шизофреник ли великий Пу?

Многие, очень многие специалисты, аналитики и сторонние наблюдатели склонны считать, что – да, великодержавный вождь - ненормальный. Широкая международная общественность так и вовсе в этом абсолютно уверена. Людей оправданно беспокоит обстоятельство, грубо вторгающееся в их жизнь и попирающее общественные устои. А потому они, несомненно, вправе осознать это явление, дать ему оценку на основе доступных характеристик и выработать свое отношение к происходящему.

На самом деле, доподлинно что-либо утверждать в этой плоскости сложно – лишь специальная клиническая диагностика может дать исключительно обоснованный вердикт.

Впрочем, очевидно, что ботексного обитателя потаенных бункеров, который держит дистанцию пушечного выстрела даже от ближайших соратников, вряд ли когда-либо удастся подвергнуть психиатрической экспертизе. Не позволит, не доживет. Ну или после повсеместного разгрома и последующего ареста Путина всем обосновано будет абсолютного наплевать в каком состоянии психического здоровья его подвергать заслуженной каре.

Вместе с тем подобные вопросы формулируются по всему миру, они закономерны. А поэтому сложно их проигнорировать и не поразмышлять на сей счет.

Комплексный объективный анализ фактов, позволяет сформулировать поверхностный, не в полной мере профессионально аутентичный, но вполне правдоподобный и весьма обоснованный косвенными вывод.

Несомненно, любой отпетый преступник отличается устойчиво асоциальными поведенческими установками, цинизмом, девиантным поведением и жестокостью, которые исключают даже ничтожную вероятность адекватности его внутреннего мира. Так что по факту, Путин, как кровожадный деспот с неутолимыми агрессивными аппетитами, однозначно – паталогический параноик.

Мы также можем констатировать существенную деградацию его интеллекта и ценностных мотиваторов поведения. Ибо он, пожалуй, абсолютно искренне склонен считать, что его искаженное восприятие и деформированная оценка действительности являются исключительно объективными и единственно допустимыми. В такой позиции не существует самокритичности. Диктатор убежден, что его мнение имеет приоритетную важность и должно преобладать над взглядами пусть даже многих миллиардов человек. Он готов бесконечно передергивать факты, откровенно лгать, чтобы любыми средствами доказать свою правоту. Для него, в принципе, важны окружающие (как среда для самоутверждения), но лишь тогда, когда они являются адептами его веры в собственную непогрешимость.

Из этого вытекает вывод о наличии замысловатой формы даже не раздвоения, а мультипликации личности. Ибо этот человек унифицирует в личном восприятии все свои действительные и надуманные ролевые функции и даже архетипические образы: президента, морального лидера страны, непреложной истины и носителя русской духовности (того самого - божка), персоны, которая охватывает, представляет и даже заменяет своим усмотрением волю многих миллионов россиян. Поэтому, если чье-то мнение не совпадает с мнением Путлера, последний или исторгает такой взгляд из своего сознания (часто – параллельно с физическим исчезновением неугодного субъекта), или подвергает его ревизии, насильно вкладывая свое тенденциозное умозаключение в уста любого спикера. Как не крути, а признаки диссоциативного расстройства идентичности также вполне очевидны. Может ли быть нормальным человек, склонный воспринимать как свою внутреннюю субъективную сущность историю, культурные традиции, сразу все сферы жизни человечества и весь российский (даже больше, - русскоговорящий) народ! Да его мозг просто разносит от всеохватности и глобального самомнения! Какое уж тут адекватное мышление?

Специалисты разных стран в областях психологии, психиатрии, физиогномики и криминологии, которые на протяжении долгих лет следили за Путиным, всегда уверенно утверждали, что он является плохо социализированным, неловким человеком, чувствующим себя очень некомфортно в коммуникациях с другим людьми. В качестве защиты от такого социального дискомфорта, в сознании Путина наверняка преобладает чрезмерная самовлюбленность и стремление контролировать все сферы и аспекты действительности, с которыми ему приходится сталкиваться. В итоге всё это неизбежно перерастает в манию гипертрофированного величия, а тотальный контроль проецирует во внешний облик Путина бездушное спокойствие, с эпизодическими взрывами воинственной эмоциональности.

Никто никогда не говорил, что Путин – глуп. Для этого не было достаточных оснований. Даже наоборот, многие авторитеты в области психиатрии склонны были его считать незаурядным аналитиком (что, впрочем, с успехом могут опровергнуть злоключения его военной операции в Украине). Но неадекватность российского тирана почти всегда и всеми представлялась однозначной. При этом часто приходилось встречать мнение, что, вероятнее всего, Путин пережил серьезную травму в детстве. Которая, судя по всему, могла иметь характер какой-то формы насилия, ущемившего достоинство будущего "императора". Именно поэтому сейчас для него столь важно доминировать, не допустить любое проявление реального или мнимого унижения, подавлять очевидный комплекс собственной неполноценности. А поскольку вождь маниакально ассоциирует Россию с собой лично, то любые вызовы в адрес этой страны, он воспринимает как личную угрозу. Дабы упредить любое противодействие себе и своей стране, Путин стремится всегда и повсеместно превентивно транслировать вовне персональный образ "мачо", "крутого парня", который очень импонирует чувствительному российскому обывателю, неизменно жаждущему видеть в своем правителе "альфа-самца". Это – зона комфорта Путина. Поэтому он всегда источает вызов и агрессию, боясь остаться незащищенным перед возможным неожиданным выпадом какого-либо надуманного противника.

Туманное детство одного невзрачного человека спровоцировало болезненные амбиции современного кровавого тирана, продолжающего, ценой тысяч жизней и вовлечения всего мира в хаос, в настоящем сражаться с ветряными мельницами своего прошлого …

Впрочем, большая часть достаточно корректных и неоднозначных выводов аналитиков о психологическом портрете Путина основывалась на фактологии, сложившейся до начала вероломного вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Сейчас психо-интеллектуальная патология "нового фюрера" может отрицаться разве что теми, для кого безжалостное уничтожение населения и городов, кровь и слезы невинных мирных людей могут считаться нормальными в 21 веке. То есть – тоже глубоко неадекватными людьми.

Отрезвляющая пилюля и Украинская инъекция

Уже почти целое десятилетие едва ли не все коллективные психоэмоциональные обострения России преимущественно утоляются, купируются Украиной. Пользуясь плодами предательского уничтожения "проффесором" Януковичем украинской армии и грызней отечественных политических элит, в 2014 году агрессор злорадно захватил Крым и часть территории Донбасса. Он бесконечно утюжит Украину своими лживыми измышлениями о "нацистах" в информационном пространстве и в дипломатической сфере. А в этом году окончательно обезумевшие россияне решили по истинно фашистскому стандарту утолить свой разрастающийся кровожадный голод путем начала полномасштабной войны против Украины. Нетерпеливо топтавшийся в недрах извращенного национального сознания России "скрепный рашизм" проявил себя не только пусканием путиноидами липкой слюны на карту бывшего СССР, но и посредством массовых убийств и разрушений…

Как это лечить? И удастся ли помочь ущербному страдальцу?

Есть только два по-настоящему действенных основных средства. А прочие посткризисные методы реабилитации больного способны лишь закрепить и развить возможный успех от базовой терапии.

Первое – безжалостное экономическое удушение России. Любой психоз – это болезненное и опасное проявление преобладания низменного над возвышенным, рефлексов над разумом, подсознательного над сознательным, животных позывов – над цивилизованной культурой. Любое животное инстинктивно стремится к удовлетворению своих базовых потребностей, которые для человека также являются нуждами первой очереди - это безопасность и питание. Мощные и непрерывно усиливающиеся западные санкции призваны наносить беспощадные, разящие удары по "великодержавному" хищному зверю, рычащему в ментальности россиян. Это беснующееся существо отныне долго не будет сыто, удовлетворено бытом и ощущением безопасности.

Экономическая пилюля очень действенна, но важно, чтобы в комплексном лечении дозировка снадобья постоянно увеличивалась. Тогда больной в глубинах своей души может нащупать что-то рациональное, возможно даже – дремлющее добро. И опираясь на эти откровения будет иметь возможность вернуть проблеск здравого смысла в свои глаза, преодолеть тенденции окончательного разрушения рассудка. Да, именно так должны подействовать на россиян тотальное обнищание, пустые полки магазинов, недоступный доллар, невозможность умничать в социальных сетях и ездить заграницу, участвовать в общемировой кооперации в области культуры, искусства, образования, технологий, спорта. К слову сказать, такие лишения сделают затруднительной для населения России и возможность удовлетворения потребностей более высокого порядка – уважение (какое уж там? Позор на века!), принадлежность (не к цивилизованному миру, это точно), познание (только российских реалий), эстетика (только российских красот), саморазвитие (только в пределах отечественной недоразвитости).

Данное средство экономического воздействия позитивно корректирует состояние, проясняет сознание психа, но вряд ли самодостаточно способно его основательно поставить на путь фундаментального излечения.

В этих целях необходимо дополнительно использовать мощную вакцину для стимулирования рационального переосмысления смысла жизни и нравственного преображения больного! Инъекция осуществляется способом жесткой и неумолимой порки, шоковой терапии, физических болевых страданий агрессивного и бесшабашного дегенерата, склонного к насилию.

Такая вакцина ныне производится только в Украине и изготавливается из мужества, сплоченности и выдержки украинского народа, героизма и профессионализма наших воинов! И этот эффективный целебный раствор в тело русского безумия нужно вводить в таком количестве, чтобы из его ненасытной пасти выпало всё то, что оно успело откусить от Украины. А всю свою последующую жизнь преобразованный "русский мир" должен нести назидательную повинность, смиренно заглаживать свои изуверские грехи и компенсировать все причиненные им бедствия.

Вы спросите, что будет с "российским безумцем" после курса его интенсивного лечения? Это зависит от самих россиян. От них и сейчас – в период активной фазы войны многое зависит. Но, похоже, пока они все еще не способны массово противостоять путинизму, разъедающему их разум и существование.

Развалится ли поверженная Россия на десятки государств? Сможет ли окончательно очнуться от фашистской дремы и станет ли на путь истинной демократии? Сейчас сложно сказать. Однозначно только то, что Путина и его прислужников в Кремле скоро точно не будет. Потому что иначе Россия, как пациент в тяжелом состоянии, просто не выживет. Также хворому будет сложно сохраниться, если для усмирения буйного помешательства, придется использовать чрезмерное количество антифашистской вакцины. Чем дольше карликовый диктатор с вселенскими притязаниями будет продолжать свою военную агонию в Украине, тем в большей степени будет смертельно истекать политической, экономической, духовной и исторической кровью сама Россия. В итоге после её кончины, от "великой и могучей" может не остаться ничего, кроме посмертной маски со звериным оскалом ужаса.

Так что будущее "старшего брата" определяется только его способностью наконец проявить добрую волю и стать хозяином собственной судьбы. Но если что, у нас всегда теперь будет в запасе достаточное количество качественной украинской инъекции от "рашизма" …

Слава Украине! Героям Слава!