Автор статьи "Об историческом единстве..", стараясь отождествить русских и украинцев как один народ, пытается оправдать захват Крыма с намерением его аннексировать, а также оккупацию части украинского Донбасса с целью оставить надолго нерешенным вопрос деоккупации этой территории. Москва, как всегда, действует по старому принципу: все, что наше - есть нашим, а все что ваше, то это тоже наше.

Пропагандируя единство русского и украинского народов, глава Кремля хочет подвести читателей статьи к мысли, что захваченные украинские территории (Крым, часть Донбасса) перешли к "братскому народу", а значит бороться за их возвращение нет смысла, куда проще Киеву вместе со своей государственностью стать под руку Москвы, которая и побеспокоится о будущем украинцев. Автор статьи, выложив в личной трактовке историю Украины, подводит своеобразный итог: "Мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и близкие люди, которые там живут, использовались против России. А тем, кто сделает такую попытку, хочу сказать, что таким образом они уничтожат свою страну". Угроза прямой посыл к уничтожению всех несогласных с действиями Москвы. "Настоящая суверенность Украины возможна только в партнерстве с Россией", - настаивает автор статьи о двух братских народах, не оставляя альтернативы действиям Киева. Но она-то как раз всегда есть. Фактически, Москва угрожает Украине совместной историей и близостью народов, предлагая гибридную дружбу. Все это никак не назовешь как идеологической артподготовкой перед широкомасштабной военной агрессией.

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Глава Кремля считает, что "современная Украина целиком и полностью детище советской эпохи… В значительной мере создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с русским государством в 17 ст., а с какими территориями УССР вышла из состава СССР…Очевидно одно: Россия была фактически ограблена". Это прямые территориальные претензии к Украине. Поэтому давайте внимательно разберемся, о чем говорит автор, очевидно плохо представляя историческое развитие Украины и России. Во-первых, напомним Москве, что первое государственное объединение славян было создано именно на территории современной Украины еще в 4 ст. н.э. – это Антский племенной союз. В это время на территории европейской России не было ни государства, ни славян вообще. Не говорю уже о том, что еще в 4-3 тыс. до н.э. на территории Правобережной Украины была уровня высокой государственности Трипольская культура – одна из самих развитых европейских цивилизаций. Ничего подобного и близко никогда не было на территории России. Русские были вовлечены в процессы государственности только во времена Руси (при этом не будучи государствообразующим народом), поэтому в Москве и Петербурге постоянно повторяют заезженный тезис, что Русь якобы была первым государством в истории восточных славян. Во-вторых, украинцы есть этническими внуками антов – первых автохтонных славян и детьми руссов, которые были титульным народом второго славянского государства на территории современной Украины – Руси с центром в Киеве, что основан в 482 г. (тогда как Москва в 1147 г., а Петербург в 1703 г.). К антам и их наследникам руссам, русские не имеют никакого отношения, так как они являются этническим миксом автохтонных финно-угорских народов (меря, чудь, весь, ижора, ерзя, мокша и т.д.) европейской России и переселившихся туда из Польши в 8 ст. славян (кривичи, словене, вятичи). Первая реальная государственность русских начинается с объединением земель, населенных русскими (Новгородская, Псковская земля, Смоленское, Владимиро-Суздальское, Тверское и Рязанское княжества), вокруг Москвы (14-16 ст.). В-третьих, если сравнить Московское государство в 17 ст. и современную РФ, то это тоже, две очень разные вещи. Кроме того, территории, населенные руссами-украинцами в 17 ст. с Московским государством не воссоединялись. В 1654 г. Войско Запорожское заключило военный союз с Московией для борьбы с Польшей. Но когда Кремль стал сепаратно переговаривать с Варшавой, в 1656 г. Б.Хмельницкий договорные отношения разрывает. Москва, однако, договорилась с Польшей о разделе Украины по течению Днепра, захватив Левобережье и Киев. Поэтому определение размеров украинских территорий, которые стали под Москвой в 17 ст., как собственно вся Украина, есть грубой манипуляцией автора статьи.

Также манипулятивным есть заявление автора, что "республики-основатели СССР после того, как они сами же аннулировали Союзный договор 1922 г. должны вернуться к тем границам, в каких они вступили в состав Союза…Иначе говоря, идите с тем, с чем пришли". Обратите внимание, что после воссоздания Украинского государства согласно условиям Брестского мира (1918г.), который подписала Россия, и объединения с Западно-Украинской Народной Республикой (ЗУНР), размер украинских территорий был в два с половиной раза больше, чем те, которые большевики заставили "добровольно" вступить в СССР. Так в чем же дело? Москва, фактически, проиграла войну с Польшей в 1920 г., поэтому подписывая Рижский мирный договор решила щедро расплатиться с Варшавой огромными украинскими территориями. От тех, что остались, она дополнительно прихватила в состав РСФСР Стародубщину, что составляет треть современной Брянской области, а также земли Слобожанской Украины, которые включила в состав Курской, Белгородской и Воронежской областей. Даже в своей статье глава Кремля вспоминает Н.Хрущева – одного из лидеров КПСС, как уроженца Украины. Но с созданием СССР в 1922 г., непонятным образом, место, где родился Н.Хрущев стало частью России (Курская область). Забыл автор статьи также и то, как в 1926 г. Россия прибрала себе часть украинских территорий в Приазовье с центром в Таганроге, а это четверть современной Ростовской области, откуда сейчас постоянно засылаются российские войска на временно оккупированную территорию Донбасса. Кроме того, за межами Украины оказались Приднестровье и юг современной Беларуси (Брест, Туров, Пинск, Гомель). Напомню также, что летом 1918 г. Украинское государство подписало двухсторонний договор о границе с Донско-Кавказским союзом, где южная граница советской России доходит только до Воронежа, а Крым, Дон и Кубань были вне состава России. Поэтому, я бы сравнивал размеры украинской и российской территории в начале 1919 г., когда закончилась Первая мировая война и прошли серьезные территориальные изменения в Европе, а не в 1922 г., когда большевики силой загнали массу завоеванных Красной Армией территорий в состав Советского Союза.

Продолжая тему создания СССР, глава Кремля с негодованием заявляет, что "в Декларацию об основании СССР, а потом и Конституцию внесли право на свободный выход республик из Союза. Таким образом, в основание государственности было заложено бомбу замедленного действия". Очевидно, в Москве не имеют ни малейшего представления, что без этого права, даже оккупированная Красной Армией Украина никогда не подписала бы Союзный договор. Именно этим большевики купили хоть какие-то симпатии в Украине относительно создания СССР. После этого даже патриарх украинской государственности М.Грушевский решил вернуться из эмиграции в Украину. Но бдительным НКВД-истам он был как кость в горле. Чекисты, через 8 лет по приезду обвиняют его в национализме, хотя он всю жизнь был ученым и социалистом. Ничего удивительного, что и глава Кремля повторяет чекистский нарратив, называя М.Грушевского идеологом украинского национализма. А должен был поинтересоваться, что настоящим идеологом украинского интегрального национализма был русский по происхождению Д.Донцов. В статье также звучит известное НКВД-истское клише относительно сотрудничества с нацистами лидера украинских националистов С.Бандеры. Только в Кремле или не знают, или сознательно умалчивают, что С.Бандера и его ближайшее окружение просидели в немецких концентрационных лагерях с 1941 по 1945 гг., а многие националисты были расстреляны гитлеровцами за провозглашение воссоздания независимого Украинского государства во Львове в конце июня 1941 г., которое успело просуществовать всего один день до ареста всех его основателей со стороны гестапо.

В недруги Москвы и почему-то всего украинского народа глава Кремля также причисляет гетмана И.Мазепу, который хотел возвращения независимости Украины, и пошел против Петра Первого, С.Петлюру, которого автор статьи обвиняет в сговоре с Польшей и уступке Варшаве западноукраинских территорий, напрочь забывая, что именно так поступила с западноукраинскими землями Москва, подписав с поляками Рижский мирный договор (1921 г.). Короче, все герои украинского народа оказывается враги России. Даже этот факт никак не смущает автора об историческом единстве.

В статье присутствует еще один по своей природе вопиющий пассаж, что в 1945 г. среди населения Закарпатья была идея "включения (Закарпатья) в РСФСР и ли непосредственно в СССР, но эту мысль людей проигнорировали". Это при том, что летом 1945 г. президента Карпатской Украины, большого украинского патриота А.Волошина, НКВД-исты уничтожают в московской Бутырской тюрьме. Тот не согласился с чекистской идеей вступления Закарпатья в состав РСФСР или непосредственно СССР, а не в Украину, отказавшись подписывать такое воззвание к местному населению. Так что идею чекистов, оставшуюся без поддержки украинского народа, действительно проигнорировали.

Автор статьи также вопрошает: "Как можно поделить наследие Н.Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины между Россией и Украиной?". Для главы Кремля непонятно, что писать Н.Гоголь стал на русском вынужденно, предчувствуя все ограничения, которые обрушатся на украинский язык и литературу в недалекое время через Валуевский циркуляр и Эмский указ. А свое отношение к России в 1833 г. Н.Гоголь описал в письме к М.Максимовичу: "Бросайте наконец-то кацапию и поезжайте на Гетманщину. Я думаю тоже самое сделать в следующем году. Дураки мы действительно, если хорошо рассудить. Для чего и для кого мы жертвуем всем". И уже в следующем письме продолжает: "Туда! На Киев! К древнему, прекрасному Киеву! Он наш. Он не их". Читая эту строфу, каждый украинец поймет, когда Н.Гоголь говорит "он наш" и что значит "он не их". В России этого не понять. Не чувствует автор статьи "Об историческом единстве русского и украинского народов" и творчество Т.Шевченко, считая его своим, так как некоторые произведения он написал на русском языке. Опять же, сидя в Петербурге не осознать до какой степени Кобзарь ненавидел зловещую Российскую империю. В поэме "Сон" он пишет: "Той мурує, той руйнує, неситим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати і з собою взяти в домовину". Спросите сейчас каждого украинца о ком эти слова, произнесенные почти два столетия тому, и он вам сразу ответит – об имперской России 19 ст. и современной РФ. В Кремле даже не знают, что слова "Слава Украине" принадлежат Т.Шевченко, который писал: "Отака-то наша слава, Слава України". Это и есть ответ через века нашего до кончика пальцев украинского Т.Шевченко каждому русскому шовинисту и рассказчику об историческом единстве двух народов. Да что говорить о великорусских шовинистах, даже у большинства московских демократов мозги набекрень. Не удивляет, что вождь социалистической революции в России В.Ленин, и тот подметил, что вся российская демократия заканчивается на украинском вопросе. Поэтому не удивительно, что глава Кремля бранит даже В.Ленина и большевиков, которые уничтожили украинскую государственность, за то, что те "вместо великой российской нации, триединого народа, что состоит из великороссов, малороссов и белорусов, закрепили на государственном уровне понятие о трех отдельных славянских народах: русских, украинцах и белорусах". В имперское понимании Кремля никак не вкладывается понятие существования отдельных государств - Украины и Беларуси, а также титульных там народов – украинцев и белорусов. Автор статьи призывает исправить это недоразумение и как вы понимаете, это будет делаться за счет российской армии, которая на своих штыках должна освободить украинский и белорусский народы от иллюзий самостоятельного развития. Вот это уже прямая угроза начала широкомасштабной войны. И если в Беларуси Москве может и удастся все сделать относительно по-тихому, то в Украине это будет кровавая баня. Для того чтобы собственная армия не задавала лишние вопросы, там за приказом министра обороны РФ стали всесторонне изучать статью главы Кремля о двух братских народах, чтобы у бойцов не дрогнула рука стрелять в украинцев, которые вышли защищать свою страну, не понимая великого счастья быть в составе РФ…

Официальная Москва и автор статьи всегда прикидывались большими друзьями Украины, стараясь ввести в заблуждение украинский народ и его политическое руководство для совершения неожиданного смертельного броска на территориальное тело Украины. Так что все пассажи о "братских отношениях" есть очередное словоблудие, с целью ослабить нашу внимательность и попытаться захватить если не всю Украину, тоё по крайней мере еще один жирный кусок украинской территории.

Поэтому, будем бдительными!

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