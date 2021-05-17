Я решил написать о том, что обговаривают в профессиональных кругах в Украине и за рубежом, но о чем публично большинство предпочитает молчать. О подтасовке в отборе кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Украины. Я понимаю, что большинству это не очень интересно, но если у нас даже в ЕСПЧ отбирают с махинациями, то ситуация с конкурсными отборами и демократией в Украине критическая.

Да, в Украине закончился отбор кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека. Отбор в суд, в который украинцы обращаются, как в последнюю инстанцию в поисках справедливости и верховенства права. И результат удивил многих. Меня в том числе. В финал вышли трое. Это Николай Гнатовский, Александр Мережко и Гаяне Нуриджанян. Если бы я не знал нюансов, то с удовольствием поздравил бы всех трех с финалом. Но финал... явно не тот, который ожидалося всем профессиональным сообществом. Потому что большинство ожидало финальную тройку в лице Аркадия Бущенко, Николая Гнатовского и Валерии Лутковской. Почему именно они? Потому что у этих троих максимальные компетенции в вопросе защиты прав человека, знания по работе ЕСПЧ и практический опыт. И тут даже не дело в личных симпатиях или антипатиях, а вопрос в том, что человек должен соответствовать по максимуму предполагаемой должности. Выбирают ведь кандидата не в судьи Печерского или Барышевского суда, которые принимают решения по звонку с Банковой, а одного из 47 судей ЕСПЧ.

Я понимаю, что Аркадий Бущенко, как судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда раздражает власть своей независимостью. Но кто больше чем он, как правозащитник, обращался в ЕСПЧ от имени украинцев и выигрывал дела? Я понимаю, что Валерия Лутковская, как экс-омбудсмен с авторитетом и огромным бекграундом в ЕСПЧ была той женщиной, которая могла выиграть этот конкурс, но она в оппозиции к власти. И её технично сбили. В итоге из компетентных и грамотных остался только Гнатовский, который который три срока подряд с 2015 по 2021 год возглавлял Комитет Совета Европы по предотвращению пыток. Хорошо хоть его не снесли. Это реально радует.

Я с уважением отношусь ко всем участникам этого отбора вне зависимости от того знаю я их или нет, но тут иное. В Португалии немало хороших футболистов, но Рональдо только один. И в ЕСПЧ должен быть наш Рональдо. А выбрать его должны будут делегаты ПАСЕ. Так вот если бы они выбирали одного из трех более-менее равных кандидатов, то мне было бы спокойнее. А так... Хочется надеяться, что Гнатовский выиграет. И с его авторитетом в ПАСЕ это будет возможно. Но то, что остальных сильных кандидатов власть сбила, говорит о том, что конкурсы в Украине остаются имитацией. И это отвратительно. А то, что в списке присутствует депутат от "Слуги народа" говорит о том, кто фаворит власти.

А теперь о главном. У ПАСЕ есть свои требования. В первую очередь опыт и авторитет среди юридического сообщества. При всем уважении, Гаяне Нуриджанян этому критерию не соответствует - украинские адвокаты и судьи ее не знают. Александр Мережко никогда не практиковал в сфере защиты прав человека, хотя его академические достижения никто не отрицает. Вобщем, формальным критериям соответствует только Николай Гнатовський. И можно было бы с удовольствием его поздравить и порадоваться за его будущее избрание, если бы все было так просто. Проблема в том, что ПАСЕ не любит когда с ней играют в такие игры - не зря требование - три равных кандидата. Это означает что не государство должно выбрать судью, а ПАСЕ. И для этого нужен не фаворит власти и "гарнир", а действительно возможность выбора. Из этого следует только одно - список кандидатов скорее всего опять вернут Украине. И это очередной позор, который санкционировал Зеленский и его камарилья.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.