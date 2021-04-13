Про мільярди і сотні мільйонів готівки у деклараціях "нових політиків" – із партії Зеленського..

Для повноти картини готівкових мільйонерів із партії Зеленського додам ще й колишнього очільника партії, а нині позапартійного Разумкова, який задекларував 28 мільйонів готівкою й посів би почесне 3 місце серед кешевих мільйонерів від Слуги народу. Пишу “Слуги народу” і сльози на очах.

Чекаю на дослідження серед Міністрів, очільників ОДА, посадовців з правоохоронних органів та суддівської системи. Але попередні висновки очевидні: плачі бідних депутатів, міністрів, суддів …про мізерні зарплати "за які дітям на морозиво не вистачає або вистачає лише на таксі …підкріпилися новими авто і мільйонами готівки в деклараціях.

Тож, коли чергові грантожери будуть переконувати Вас, що чесних і незалежних суддів чи інших владців без зарплат і премій у сотні тисяч гривень не буває, покажіть їм декларації, де окрім космічних зарплат і премій ще й мільйони готівки та сімейні автобази! Також переконаний, що для стимулювання переходу політичного кешу в державні банки України потрібно ввести разовий податок на задекларовану готівку, скажімо 10 відсотків – обґрунтовану суму ще християнською доктриною (це теж і своєрідна форма амністії грошей, яку депутати нині пропонують бізнесу).

От зібрали ви 1,8 мільярдів кешу і задекларували, тож заплатіть до бюджету 180 мільйонів. І так всі посадовці України.

А ідеально, щоб всі кошти зберігалися в нашій банківській системі, яка успішно реформована Гонтарєвою, найкращим у світі банкіром за оцінкою тодішньої влади.

Тоді й кредитів МВФ не потрібно!

Отож символічно, що від Дня космонавтики починаємо чекати наших кешевих мільярдерів та мільйонерів у банках України!

Бо лише власним прикладом високопосадовців та політиків можна побороти тіньову економіку й корупцію в Україні!