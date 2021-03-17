Новоназначенный замминистра инфраструктуры критиковал Зеленского в сети. Фотофакты

Заместителем министра инфраструктуры Украины в среду, 17 марта, назначили банкира Артемия Ершова.

Голосование по этому вопросу состоялось на заседании Кабинета министров Украины. Отметим, в СМИ говорят о тесной "дружбе" Ершова с парламентской депутатской группой "За майбутнє".

Кроме того, на своей странице в Facebook Ершов часто выступал с критикой и высмеиванием действий нынешней власти.

В частности, он едко прокомментировал новость о том, что президент Владимир Зеленский пригласил главу США Джо Байдена в Украину.

Ершов родился 30 марта 1972 года в Киеве. Закончил Киевский государственный экономический университет по специальности "международные валютно-кредитные финансовые отношения".

Какие должности занимал Ершов:

с 1994 по 1998 год – первый заместитель председателя правления, директор департамента кредитных ресурсов АКБ "Аскольд";

с 1998 по 1999 год – начальник управления иностранных инвестиций и кредитов в Министерстве экономики Украины;

с 1999 по 2001 год – председатель правления АБ "Первый Инвестиционный Банк";

с 2001 по 2003 год – председатель правления АБ "Клиринговый Дом";

с 2003 по 2007 год – первый заместитель председателя правления Ощадбанка Украины;

с 2004 по 2005 год – заместитель председателя правления по корпоративным правам ОАО "Укртелеком";

с 2007 года – управляющий директор инвесткомпании "Тройка Диалог Украина".

был первым заместителем председателя правления открытого акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины";

был советником Андрея Пивоварского;

с 2018 по 2019 год – независимый директор наблюдательного совета "Альфа-Банка".

Отметим, что имя новоназначенного заместителя министра не раз фигурировало в скандалах.

В частности, "Тройка Диалог" (с 2012 года принадлежит российскому Сбербанку), якобы создал сеть из 70 оффшорных компаний для отмывания денег. Схема действовала более восьми лет, начиная с 2004 года, заявляли в Проекте по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Согласно расследованию, через оффшорные компании якобы было отмыто примерно $4,6 млрд. Деньги переводили из России в Европу и США. После этого их использовали для покупки частных самолетов, яхт, элитной недвижимости, организации праздников и других целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта Кабинет министров также принял решение о досрочном прекращении полномочий председателя правления "Укрзалізниці" Владимира Жмака.