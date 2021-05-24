"ВІТРИННА ДИКТАТУРА".

Нагадаю, для тих, хто не читав "І знов я влізаю в танк", що лукашенківська диктатура - це продукт російських спецслужб, створений у рамках сценарію "відновлення СРСР" (Нового Союзного государства), згідно з яким у Білорусі й Україні мав відбуватися перед очима всього світу "ужас-ужас-ужас" (демонстративний, "з кров'ю", як біфштекс, державний тероризм), - а Росія на цьому тлі виглядала б "ще нічо так" і грала на міжнародній арені роль білого сахіба-миротворця, що єдиний здатен вгамувати всіх цих "маленьких східних дикунів" (три роки широкого медійного - підготовчого! - надування нам Януковича на "уууу-якого-страшного-диктатора", з-за чиєї спини потім російські снайпери показово розстріляють демонстрацію, як це зараз дозволено законом робити в Білорусі, - частина цього самого сценарію, тільки що ми всю дорогу пручались і пручаємось, а білоруси взагалі тільки оце тепер почали.

Це я до того, що одностайна вибухова реакція західних ЗМІ на викрадення білоруською державою журналіста Протасевича буквально "з повітря" зовсім не повинна вводити нас в оману як, буцім, "пробудження Заходу". Ні, це цілком "планова" реакція на "вітринну диктатуру" - ту, що якраз і призначена (і вмисне створена!) для всезагального осуду, як світовий ізгой, - і для порятунку від статусу ізгоя іншої, куди небезпечнішої й токсичнішої, "материнської" диктатури. (Коли в Росії хапають дітей на протестах і дають людям шість років тюрми за старий пост у фейсбуку, західні ЗМІ про це не пишуть.) Якщо зараз знову засвітяться європейські "друзі Путіна" (трошки, було, примовклі з 2014-го) і стануть закликати до переговорів з ним як, мовляв, єдиним ефективним миротворцем і можливим рятівником Романа Протасевича, - значить, цей акт повітряного тероризму, найімовірніше, навіть і не в Мінську придумано...

Ось це, любі діти, і є той "новий СРСР", у який вас заманюють міфічним "вкусним пломбіром" - як педофіл свою жертву в темний льох.

Будьмо уважні (с).

P.S. А в Білорусь, їй-богу, краще українцям поки що не їздити - якщо ви, звісно, не екстремал. Це зараз і є їхній "ідеальний СРСР" - територія під цілковитим контролем ФСБ (що зайвий раз доводить ту саму її "єдиноутробність" з "народнимі рєспублікамі Донбаса".

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