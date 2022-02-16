Парламент принял законопроект №5090, который создает важные базовые условия для развития речной инфраструктуры и дорожных концессионных проектов.

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Нове життя для річкової інфраструктури

Впевнено просуваємось на шляху до відродження судноплавства на найбільших українських річках. Основним інструментом для досягнення цих цілей стане новостворений Державний фонд внутрішніх водних шляхів.

Ми обрали саме цей шлях, спираючись на успішний досвід функціонування Дорожнього фонду. Багаторічне ігнорування потреби саме річкової інфраструктури та судноплавства вимагає від держави системного підходу, а також довгострокового планування.

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Саме тому вже цього року стартувало "Велике будівництво" на річках. Наразі вже розпочалися капітальні ремонти на судноплавних шлюзах Дніпра. На завершальній стадії роботи з модернізації пункту управління Київського шлюзу. Надалі ми плануємо провести капітальний ремонт на решті 5 дніпровських шлюзів.

Також на стадії попереднього техніко-економічного обґрунтування проєкти з побудови другої гілки Каховського та реконструкції трикамерної гілки Запорізького судноплавних шлюзів.

На часі також і адміністративні зміни — на базі ДП "Укрводшлях" буде створено єдине підприємство для обслуговування та розвитку річкової інфраструктури, яке здійснюватиме зокрема й лоцманське проведення та навігаційне забезпечення.

Держфонд внутрішніх водних шляхів допоможе не просто забезпечити фінансування розвитку галузі та оновлення інфраструктури, але й сформувати новий ринок, залучити приватні інвестиції та створити додаткові кваліфіковані робочі місця.

Важливий імпульс для запуску дорожніх концесійних проєктів в Україні

Тривалий час саме відсутність у держави можливості брати на себе довгострокові зобов’язання була основною причиною повільного просування проєктів державно-приватного партнерства у дорожній сфері. Адже тривалість подібних договорів може сягати від 5 до 50 років. Зрозуміло, що інвестори не мислять термінами одного бюджетного року.

Сьогодні, завдяки парламенту, ми нарешті отримали законодавчо закріплений механізм довгострокових зобов’язань. Тобто нарешті бізнес отримує гарантію того, що держава виконає свою частину угоди в частині оплати за експлуатаційну готовність, так звані availability payments.

Наразі ми вже маємо 2 пілотних проєкти ДПП — маршрути Харків — Дніпро — Запоріжжя та Ягодин — Ковель — Луцьк, які впроваджуються при підтримці IFC та ЄБРР. Окрім цього, завдяки прийнятому законопроєкту уже цьогоріч плануємо оголосити конкурс на будівництво першої нової концесійної дороги — Краковець — Львів — Броди — Рівне.

Дякую народним депутатам за підтримку цих надважливих для країни ініціатив. Вони розпочинають новий розділ в історії президентського проєкту "Великого будівництва".

Вкотре підтверджуємо, що розбудова країни — у постійному фокусі держави.