Новый подвиг защитников Мариуполя! Наши воины уничтожают элиту российских соединений
Це просто неймовірно, 21 доба у повному оточенні, нескінченні штурми, бомбардування та обстріли, без світла, тепла, постачання, але вони б'ються так, як не здатна жодна армія у світі.
За офіційним повідомленням РФ 22 березня наші воїни знищили командира одного з елітних російських з'єднань - 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ Олексія Шарова.
Раніше бійці полку Нацгвардії взяли о полон сержанта 810-ї бригади, яка несе великі втрати у штурмах Маріуполя.
19 березня у Маріуполі за офіційною інформацією РФ українці знищили заступника командувача Чорноморським флотом Андрія Палія.
15 березня українські захисники показали вбитого у Маріуполі російського військовослужбовця з погонами генерал-майора, це міг бути командир 150-ї мотострілецької дивізії Олег Мітяєв.
Російська сторона не підтвердила, але й не спростувала ліквідацію Мітяєва.
Маріуполь штурмують кращі російські з'єднання - 150-та мотострілецька дивізія, 810-та бригада морської піхоти, 1-й армійський корпус, зведені частини кадирівців, при абсолютному пануванні російської авіації та артилерії.
Оборона Маріуполя - це просто неймовірно героїчна історії. Кожен з українських героїв у Маріуполі заслуговує на найвищу відзнаку.
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