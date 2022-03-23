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Це просто неймовірно, 21 доба у повному оточенні, нескінченні штурми, бомбардування та обстріли, без світла, тепла, постачання, але вони б'ються так, як не здатна жодна армія у світі.

За офіційним повідомленням РФ 22 березня наші воїни знищили командира одного з елітних російських з'єднань - 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ Олексія Шарова.

Раніше бійці полку Нацгвардії взяли о полон сержанта 810-ї бригади, яка несе великі втрати у штурмах Маріуполя.

19 березня у Маріуполі за офіційною інформацією РФ українці знищили заступника командувача Чорноморським флотом Андрія Палія.

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15 березня українські захисники показали вбитого у Маріуполі російського військовослужбовця з погонами генерал-майора, це міг бути командир 150-ї мотострілецької дивізії Олег Мітяєв.

Російська сторона не підтвердила, але й не спростувала ліквідацію Мітяєва.

Маріуполь штурмують кращі російські з'єднання - 150-та мотострілецька дивізія, 810-та бригада морської піхоти, 1-й армійський корпус, зведені частини кадирівців, при абсолютному пануванні російської авіації та артилерії.

Оборона Маріуполя - це просто неймовірно героїчна історії. Кожен з українських героїв у Маріуполі заслуговує на найвищу відзнаку.