После признания американским президентом Джозефом Байденом того, что президент Российской Федерации Владимир Путин является убийцей, в отношениях между США и Россией и – шире – между Россией и цивилизованным миром начинается новый этап. Этап, когда вещи будут называть своими именами, а конфронтация по принципиальным вопросам выглядит неизбежной. И в Москве, между прочим, признали это, немедленно вызвав собственного посла из Вашингтона, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Для Украины это означает прежде всего то, что стремление нашей страны к восстановлению территориальной целостности и противостоянию российской агрессии получит новый импульс, новый уровень поддержки и в Соединенных Штатах, и в других западных странах. Вопрос в том, насколько наше государство будет соответствовать этому новому уровню. Насколько президент Украины соответствует тому вызову, перед которым оказалась наша страна на фоне этой новой американско-российской конфронтации. Насколько есть понимание того, что теперь с Путиным не удастся договориться вообще ни о чем, более того – российский президент вполне способен стремиться к эскалации, чтобы продемонстрировать американцам свои возможности. Что придется бороться с олигархами на самом деле, а не в видеообращениях. Что придется разбираться с теми, кто участвовал во вмешательстве в американские выборы. Что придется очищать украинскую власть от тех, кто работает на Москву и от тех, кто ей сочувствует. Что придется согласиться с необходимостью объединения патриотических сил – даже если такое объединение противно самой логике воинствующего популизма.

Это и есть главные задачи украинской власти на ближайший период – разумеется, помимо борьбы с пандемией, крахом экономики и прочими нашими проблемами. Но без решения этих задач, без поддержки цивилизованного мира Украинскому государству просто не выжить.

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