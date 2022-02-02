В своём видеообращении от 25 января Президент Украины, говоря о нормандском формате, сказал: "Мы работаем [над тем], чтобы как можно быстрее состоялась встреча четырёх Президентов". Речь в самом деле шла о Президентах Украины, России, Франции и Германии? По крайней мере, нормандский формат именно таков.

Но Президент Германии — фигура практически церемониальная: первым лицом в этой стране фактически является Канцлер.

Занимающий же в Германии должность Президента с 2017 года Франк-Вальтер Штайнмайер известен не столько как Федеральный президент, сколько в качестве бывшего руководителя немецкого МИД (а именно как Министр иностранных дел ФРГ он предложил в 2015 г. свою знаменитую "формулу").

Итак, Президент Украины желает встречаться именно со Штайнмайером и не хочет встречаться с преемником Ангелы Меркель Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем???

Видео дня

Или хочет, но просто назвал его Президентом? "За компанию" с собой, Макроном и Путиным?

Или он имел в виду Президента США Байдена? Впрочем, США, как и Великобритания, используются для реальной помощи и для дипломатии жёсткой. Для мягкой у нас — Нормандия.

В общем, кто четвертый?

И кто пишет Президенту Украины тексты телеобращений?

Или это был личный экспромт?

А Меркель, с точки зрения украинской власти, тоже была Президентом?

Либо же у нас просто принято так называть лидеров своих стран? Тогда и Борис Джонсон (ну, к примеру) тоже — Президент? А королева, случайно, не?

А что там в Канаде, Италии, Австралии, Японии?

Если же Президент и Канцлер — одно и то же, то можно ли нашего Президента называть Канцлером? Или их Канцлера — Президентом можно, а нашего Президента Канцлером называть нельзя?

Мелочи? Но на таком уровне!!! В такое время!!!

Мало того, что "внутренний" посыл — "никакой войны, едем на шашлыки", а "экспортный" — "РФ оккупирует Харьков"? Так ещё и ТАК путаем?

А что скажет "Канцлер" Джозеф Байден?..