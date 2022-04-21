'Никогда учредителем не была': постпред Украины указал на ляп ООН о России

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица подловил на ляпе спикера Генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика. Ранее тот сообщил, что направил запрос о проведении встреч с президентами РФ и Украины для прекращения войны.

На своей странице в Twitter в среду, 20 апреля, Кислица напомнил, что Россия не является страной-учредительницей ООН. Государство-агрессор не присутствовало при учреждении организации в Сан-Франциско.

Таким образом представители России не подписывали Устав организации.

"Следует помнить: ни Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, сохранившая свое Министерство иностранных дел в 1945 году, ни РФ не присутствовали в Сан-Франциско и не подписывали Устав", – написал он.

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Кислица отметил, что, если Дюжаррик покажет подпись РСФСР в Сан-Франциско, он назовет ее поддельной.

"Россия не является членом-основателем!" – подытожил дипломат, добавив, что это является важным фактом, о котором стоит помнить, особенно в канун годовщины Конференции ООН в Сан-Франциско.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кислица призвал исключить Россию из Совбеза ООН из-за агрессии против Украины. По его словам, страна, развязавшая кровопролитную войну, не может оставаться полноправным членом организации, созданной для поддержки международного мира и безопасности.