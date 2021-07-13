Стаття "великого російського історика" Путіна про "єдиний народ" та Україну, яку зробив справжньою державою Радянський Союз і Сталін, з‘явилася нині не випадково.

Приводом до цього є підготовка до відзначення 30-річчя Незалежності сучасної України. Тут і тотальне несприйнятття російської владною верхівкою участі очільників та представників великої кількості держав у Кримській платформі, тут і незадоволення планованим Парадом на Майдані Незалежності…

Проте, головною причиною "примушування українців повернутися в стійло Росії" є все ж РЕАЛЬНА соціально-економічна та політична ситуації в Росії напередодні виборів до Державної Думи.

Видео дня

Звернімося до останніх соціологічних досліджень, що його проводив ЛЕВАДА-ЦЕНТР.

Так, в червні 2021 року лише 49 відсотків росіян вважали, що країна рухається в ПРАВИЛЬНОМУ напрямі, а 43, - що в НЕПРАВИЛЬНОМУ!

Це одні з найгірших показників за період влади Путіна!

Показники оцінки діяльності Уряду Росії ще гірші:

в червні 2021 року йому довіряло 47 відсотків, а НЕ ДОВІРЯЛО - 50 відсотків.

З оцінкою діяльності Державної Думи, підкреслю в АВТОРИТАРНІЙ Росії, повна біда:

відповідно у червні 2021 року Думі НЕ ДОВІРЯЄ - 57 відсотків, а довіряє - 39!

І передвиборча ягідка на політичному торті Росії - це падіння рейтингу Путінської "Єдиної Росії". Уявіть собі, що в СТОЛИЦІ Росії Москві партію "великого Путіна" нині підтримує…аж 15 відсотків?!

Для порівняння, в 2019 році було 25.

І що тут залишається робити Путіну з неадекватними амбіціями вождя великої Російської імперії, щонайменше до 2034 року.

Правильно - об‘єднати росіян у боротьбі проти зовнішнього ВОРОГА.

І, як не парадоксально, але нині, після перемовин Путіна і Байдена, головний ворог Путінської Росії вже не США, а УКРАЇНА!

Між іншим, російська агресія щодо нашої держави та інформаційна пропаганда вже підготувала відповідний образ для України.

Знову ж таки до соціології ЛЕВАДА-ЦЕНТРУ.

Отож, негативне ставлення до України в Росії нині вже складає 55 відсотків! Як бачимо, вперше Україна обійшла США та Євросоюз у списку головних ворогів Путінської Росії, бо в США показник - 54 відсотки, а в Євросоюзу - 45!

Антиукраїнська істерія в Росії підігріта ще й зростанням популярності організатора репресій та голодоморів проти українців Сталіна.

В 2021 році Сталін став НАЙВИДАТНІШОЮ ЛЮДИНОЮ РОСІЇ всіх часів і народів - 39 відсотків росіян підтримали таке твердження.

На другому місця - Ленін, відповідно 30 відсотків.

Тому путінські писарі й посилюють ностальгію за сталінсько-ленінським періодом, коли українці були в "братському ярмі єдиного радянського народу"!

Що робити Україні за такого перебігу подій в Росії?

БУДУВАТИ НЕЗАЛЕЖНУ, СУВЕРЕННУ, СОЦІАЛЬНУ, ДЕМОКРАТИЧНУ і ПРАВОВУ УКРАЇНУ, як записано в першій статті нашої КОНСТИТУЦІЇ!

А в питанні захисту національних інтересів нашої ДЕРЖАВИ діяти за принципом:

всі друзі Путіна - вороги України,

всі вороги та опоненти Путіна - наші друзі і союзники!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.