Нетаньяху, который может стать посредником между Украиной и РФ, рассказал Путину о переговорах с Киевом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее предложили стать посредником между Украиной и Россией, рассказал о переговорах с Киевом.

Об этом шла речь во время телефонного разговора главы израильского правительства с российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

"Биньямин Нетаньяху проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева", – сказано в сообщении.

По какому вопросу он вел переговоры с украинской стороной, не уточняется, однако ранее Нетаньяху предлагали стать посредником и тот согласился. Такое заявление сделал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"Нетаньяху не отклонил нашу просьбу, а изъявил готовность и желание помочь, сказал, что постарается сделать все, что в его силах", – отметил тогда дипломат.

Также премьер обсуждал с президентом РФ проблему урегулирования конфликта в Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что украинская сторона рассматривает Иерусалим или Вену в качестве мест для проведения встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.