Немецкий депутат о риске агрессии РФ против Украины: 120 тыс. солдат в боеготовности, нельзя спокойно спать

Немецкий депутат от партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур считает, что в Украине "нельзя спокойно спать" из-за угрозы нападения со стороны России. По его словам, сейчас вдоль украинской границы приведены в боевую готовность 120 тысяч российских солдат.

Об этом Нирипур, который является членом комитета бундестага по внешней политике, заявил в интервью изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Он добавил, что ответ на такое наращивание вооружения вблизи Украины со стороны РФ может быть только общеевропейским.

Представитель Германии отметил, что на данный момент нужно обсудить стратегию действий с Украиной и странами Евросоюза в Восточной и Центральной Европе.

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По его мнению, может возникнуть необходимость усиления защитных мер в странах Балтии с целью перестраховки.

Омид Нурипур также высказался насчет вступления Украины в НАТО в контексте того, что президент РФ Владимир Путин требует нерасширения Альянса на восток. Он отметил, что этот вопрос "не решается ни в Берлине, ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне", Украина сама должна определиться, хочет ли она вступить в НАТО, а там уже решат, соответствует ли она необходимым критериям.

"НАТО не имеет права это делать (гарантировать Путину нерасширение Альянса – Ред.). Мы не можем заключать сделки с Россией за счет суверенитета и свободы объединений третьих лиц", – резюмировал депутат бундестага.

Напомним: федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем поздравлении вспомнил об Украине и призвал к суверенной и единой Европе. Он подчеркнул, что нерушимость границ является ценностью и не подлежит обсуждению.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский и Байден обсудили ситуацию с войсками Путина у границ Украины. В США отметили, что они и их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину.