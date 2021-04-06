Путинская Россия демонстративно гремит оружием: отправляет подводные лодки ломать лед в Арктике под камеры; ее военные самолеты рекордно много раз нарушают границы стран НАТО и на их перехват высылают истребители. Совершенно не таясь к границам Украины стягиваются войска, а сфабрикованные фейки про убитых детей на оккупированных территориях охотно разгоняют как пропагандисты, так и топ-российские политики.

Можно, конечно, расценивать это как очередной блеф Путина – попытку показать Западу (новому президенту США в первую очередь), что ему придется считаться со старым российским авторитарным лидером. И с этих позиций начать с Байденом торг (к слову, так периодически поступает Северная Корея) – например, чтобы США позволили достроить "Северный поток-2".

Или же "взять на слабо" – прощупать линии, до которых может дойти новый американский лидер.

И хотя президент Украины Владимир Зеленский демонстративно проигнорировал опасность военной кампании против Украины, улетев в опасное время в Катар, недооценивать готовность россиян в очередной раз напасть на Украину никак нельзя.

Во-первых, санкции и международная изоляция Путина стимулируют его регулярно укреплять "осажденную крепость". В этом смысле лучшего способа, чем очередная "заварушка" не придумаешь.

Во-вторых, прогнозируя поступки российских политиков часто допускают одну и ту же ошибку: размышляя логически, с точки зрения здравого смысла и "выгодно-невыгодно". Но Путин уже давно показал, что такие критерии при анализе его поведения – ошибочны. Главный критерий – что Россией руководит "коллективный Путин" – группа "силовиков", выходцев из КГБ-ФСБ-Минобороны с соответствующей психологией, упускается из виду.

А ведь эти престарелые чекисты живут в другой системе координат, в другой парадигме "можно-нельзя" или "правильно-неправильно". Для них высшей опасностью как была, так и остается Америка. И именно с ней Москва сражается по всему миру, включая территорию Украины. Поэтому вступление Украины в НАТО, или же военное союзничество с США – жизненным врагом советской системы, из шинели которой и вышло нынешнее руководство России, считается ими огромным стратегическим поражением. Сродни распаду СССР, который Путин называл "величайшей геополитической катастрофой".

Оккупация Крыма на какое-то время приостановила вступление Украины в Альянс – противников среди его членов стало больше. Но с приходом Джо Байдена для Киева открывается другое "окно возможностей": бывшая постсоветская республика может стать если не членом НАТО, то военным партнером США.

Так что Кремль и его военно-чекистская хунта приложит максимум усилий, чтобы это "окно возможностей" закрыть обратно. Любыми способами, включая силовые. Они за ценой не постоят.