Негатив налогового давления от №5600 почувствует каждый украинец, не только малый и средний бизнес, – Рудык

Фракция "Голос" категорически против принятия законопроекта №5600, но если сопротивления будет недостаточно, депутаты политсилы готовят большое количество поправок, чтобы исправить "варварство", которым наделяет законопроект налоговую.

Об этом сообщила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык, сообщила пресс-служба. Она отметила, что политсила "абсолютно не поддерживает этот законопроект" и настаивает на необходимости доработать его или вообще снять с повестки дня.

"Члены фракции "Голос" подают большое количество поправок, которое касается варварского администрирования налогов, взаимодействия налоговой и бизнеса, 20% НДС для тех, кто покупает новую квартиру и дополнительных налогов, которыми облагают малых и средних фермеров. Все, что было сделано, чтобы привезти инвестиции в Украину, чтобы стимулировать малый и средний бизнес выходить из тени, платить налоги, работать вместе в белом поле – сейчас сводится на нет", – заявила Рудык.

Видео дня

"Мы жестко отрицаем необходимость принятия этого законопроекта и будем всеми своими силами, при поддержке огромного количества малых и средних предпринимателей бороться, чтобы закон не был принят", – подчеркнула лидер партии.

Также Рудык отметила, что наполнение бюджета за счет №5600, на которые рассчитывают, будет краткосрочным и неэффективным. А вред от налогового давления малого и среднего бизнеса будет катастрофическим.

"Власть это делает, чтобы собрать больше налогов. Но бюджет наполнится очень краткосрочно, а потом у нас снова будут дырки. Почему? Бюджет наполняют налогоплательщики, тот самый малый и средний бизнес, который сейчас чуть после карантина и локдауна вышел из тени. Основная наша задача как парламентариев – сделать две вещи с экономикой: первое – чтобы у нас было спокойно и безопасно вести бизнес, платить налоги, развивать свое дело, второе – чтобы к нам приходили иностранные инвестиции. Этого не произойдет, если у нас будут дополнительные налоги и бизнес уйдет в тень. Это шаг в обратную сторону", – объяснила депутат.

Фракция "Голос" единственная голосовала против №5600, потому что постоянно держит контакт с различными бизнес-ассоциациями и осознает последствия необоснованного налогового давления со стороны государства:

"№5600 не направлен на то, чтобы увеличить налоги для олигархов или установить равные правила для всех. Он направлен на то, чтобы обложить тех, кто уже платит налоги еще большими налогами и ухудшить их администрирование. В №5600 предоставляются огромные полномочия налоговой, которые ничем не мотивированы. Результат принятия почувствует каждый украинец, не только малый и средний бизнес: начиная с налога на продукцию, произведенную фермерами, заканчивая налогами, которыми обложат покупку квартир и содержание паев", – сказала представитель "Голоса".

Кстати, "Голос" регистрировал альтернативный законопроект, в котором дополнительные экологические налоги для крупного бизнеса и равные правила игры, но депутаты его не поддержали.