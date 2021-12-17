Недовольство украинцев МВФ может обвалить рейтинг власти, – Позний

Недовольство украинцев сотрудничеством с Международным валютным фондом может обвалить рейтинг власти и дать почву для роста левых сил. Такое мнение в своем ФБ выразил глава социологической компании "Active Group" Александр Позний, комментируя прошедшие в Киеве в четверг митинги против МВФ.

"Сегодня протестовали люди против такого сотрудничества с МВФ, а завтра недовольство правительством переполнит и чашу пенсионеров - и тогда требовать они будут уже не отказа от сотрудничества, а отставки Премьер-министра Шмыгаля, – отметил он. – А недовольство работой Шмыгаля перейдет и на Зеленского, что в свою очередь еще сильнее обвалит рейтинг и даст почву для роста левых сил".

"Как социологу понравился баннер протестующих с фразой Голобородька: "МВФ – іди в д*пу", – написал Позний. - Сериал "Слуга народа" очень удачно связал сценический образ президента с его реальной личностью и люди во многом голосовали за то как себя вел Голобородько в кадре. А что же на самом деле? Видим все такое же крепкое сотрудничество Украины и МВФ. Меморандум, например, с местными органами власти можно не выполнять, а вот с МВФ это святое".

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Он привел цифры из открытых источников, согласно которым уровень долговых обязательств Украины перевалил уже за 2 440 000 000 000 гривен (2,44 триллиона).

"То есть каждый украинец как акционер государства Украина (которые каждый цикл сдает в аренду новому правительству) уже должен около 61 000 грн., в том числе и каждый пенсионер, и новорожденный ребенок. А кто и как будет отдавать вот что интересно? – задается вопросом социолог. - Один из основных показателей роста недовольства работой правительства – экономика. Когда каждый раз после повышения зарплат люди начинают получать меньше! Пример моего отца, который работая в школе электриком после повышения зарплаты начал получать меньше так как убрали все премии и надбавки, а оставили голую ставку. Почему? Потому что фонд заработных плат не увеличили. Когда каждый раз с новой зарплатой можно купить все меньше продуктов или лекарств. Когда пенсионеры получают по 80-100 долларов пенсии - не особо разгуляешься".

Напомним, в четверг примерно четыре тысячи человек митинговали в центре столицы против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Митингующие расположились под Кабмином и Верховной Радой, заявляя, что под давлением МВФ власть принимает антисоциальные законы, уничтожающие рабочие места и малое предпринимательство, делающие невыносимой жизнь малоимущих и пенсионеров.