От досі я жалкую, що не зміг у свій час переконати депутатів ухвалити мій законопроект про заборону використовувати зображення дітей у політичній рекламі.

Бо нехай кине у мене каміння той, хто не вірить, що новорічні вітання президентів у останні роки стали формою політичної реклами владців.

Тож прохання у мене до влади та опозиції просте і підтверджене світовим досвідом:

не чіпайте дітей у своїй боротьбі за владу і рейтинги!

Тепер щодо одного із досягнень влади Зеленського, про яке сказано у новорічному вітанні: "Але подарував нам майже 300 тисяч нових громадян – хлопчиків та дівчаток, що народилися в Україні цьогоріч."

Насправді ми, прості громадяни, ще не знаємо цифр народжуваності та смертності й відповідно природного приросту населення за 2020 рік. Державна служба статистики України підрахує та оприлюднить ці дані лише за кілька місяців. Але можу спрогнозувати, що будуть вони нерадісними. Бо статистика 2019 року, яка вже оприлюднена є однією із найсумніших за період сучасної незалежності.

Отож, в 2019 році народилося – 308 тисяч 817 дітей, але померло – 581 тисяч 114 людей. Таким чином, число так званого природного приросту: – 272 тисячі 297 осіб. Це найгірший показник за останні роки.

Для прикладу, у 2018 році негативний природний приріст склав -251.791; у 2017 – 210. 136; у 2016 – 186. 592; у 2015 – 183.012; у 2014 – 166. 774!

За 2020 рік, на жаль, показники будуть трагічнішими. Скоріше за все населення України скоротиться більш як на 300 тисяч людей.

Саме тому, ще одна порада владі:

правдива і повна статистика – це справа дуже важлива і вона підказує єдино правильну стратегію влади – людиноцентризм, тобто боротьбу за якість життя людини й відповідно за зменшення смертності, а отже і за збільшення тривалості життя!