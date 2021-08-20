Назначенная в апреле директором Центра противодействия дезинформации Лысенко собралась в декрет – СМИ

Глава Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко собралась уйти в декретный отпуск. Свою должность она получила в апреле текущего года, став первым руководителем ЦПД.

Об этом в четверг, 19 августа, сообщил "Телеграф" со ссылкой на личный комментарий Лысенко. "С завтра планирую быть на больничном. Декретном больничном", – сказала женщина журналистам.

Она ранее заявляла СМИ, что со дня назначения (2 апреля) на новую должность работала без зарплаты. Расходы на выплаты штата ЦПД до конца 2021 года она оценивала в 11-12 миллионов гривен.

Издание отметило, что Центр противодействия дезинформации оказался весьма закрытой структурой, формально подчиняющейся Совету национальной безопасности и обороны Украины.

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Напомним, в прошлом Лысенко работала в Офисе генпрокурора Украины, департаменте информационной политики "Укрзалізниці", Национальном антикоррупционном бюро. Также она руководила проектом развития судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов.

На должность Лысенко назначил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял: новый орган должен стать международным хабом, который будет бороться с пропагандой во всем мире.

Как писал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами "Большой семерки", Финляндии, Израиля, а также главами представительства ЕС и НАТО представил работу Центра противодействия дезинформации.