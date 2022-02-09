На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин вновь вспомнил о Крыме как о возможной причине войны между Россией и НАТО. Путин уже выступал с этим тезисом, когда проводил пресс-конференцию с руководителем другой страны НАТО – премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Однако теперь становится очевидным, что вопрос войны с Украиной – и с НАТО, если Украина окажется в альянсе – из-за Крыма – это уже не просто "домашняя заготовка", не просто объяснение российской позиции. Это, уверен, еще и навязчивая идея.

На протяжении нескольких десятилетий Крым был навязчивой идеей многих российских политиков. Верховный Совет России принимал постановление о российском статусе Севастополя еще тогда, когда Россия Бориса Ельцина считалась страной, которая избрала демократический путь развития. Московский мэр Юрий Лужков – тоже, кстати, образцовый демократ, а вовсе не какой-то там коммунист – использовал крымскую тему для того, чтобы превратиться в политика федерального уровня и заявить претензии на пост главы правительства страны, пишет Виталий Портников для krymr.com.

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Крымская тема часто легко "превращала" демократов в махровых консерваторов и шовинистов, не один Лужков через это прошел. Но Путин, думаю, перещеголял всех.

И теперь Крым, похоже, превратился для российского президента в навязчивую идею уже другого рода. Путин, очевидно, рассчитывал, что после оккупации и аннексии полуострова мировое сообщество рано или поздно смирится с самим фактом того, что Крым – это Россия, признает кражу чужой территории. Но ничего подобного не происходит, в последнее время произошла даже активизация темы Крыма на фоне очевидного тупика в переговорах по Донбассу! А в ответе Соединенных Штатов и НАТО на российский ультиматум относительно "гарантий безопасности" напоминают и о других оккупированных россиянами территориях в Молдове и Грузии.

И вот теперь Путин, похоже, пытается использовать страх перед войной и стремление цивилизованного мира предотвратить нападение России на Украину для того, чтобы легитимизировать захваченное. Ведь его предупреждения насчет Крыма можно прочитывать по-разному. Можно так – "Украину нельзя принимать в НАТО, иначе она устроит войну из-за Крыма". А можно так – "нужно заставить Украину отказаться от Крыма и уж тогда принимайте ее куда хотите!"

Ну а когда откажется, можно и новые требования выдвигать – ведь, уверен, список российских требований к соседним странам не знает границ.

И, поскольку российские аргументы, изложенные во время пресс-конференции с Виктором Орбаном, явно не были услышаны, Путин повторяет их во время пресс-конференции с Эммануэлем Макроном. Повторяет куда в более острой форме. Теперь он уже говорит о войне России и Франции почти как о неизбежности – "вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? А ведь так оно и будет!"

И сам факт того, что в 2022 году руководитель большого государства, обладающего ядерным оружием, постоянно говорит о войне как о политическом инструменте – думаю, еще одна иллюстрация, напоминающая: безнаказанный захват силой превращает агрессию в единственное средство достижения цели.

Именно так и произошло с Путиным и Крымом.