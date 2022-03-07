'Настроение улучшается с каждым днем': глава Николаевской ОГА в новом видеообращении рассказал о перспективах для Украины

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким записал новое обращение к гражданам области и призвал их сохранять спокойствие. Чиновник отметил, что у Украины есть перспективы одержать победу в войне с Россией.

Видео было опубликовано в его официальном канале в Telegram. Ким отметил, что не может выдавать много информации, но заверил украинцев, что есть причины для того, чтобы настроение улучшалось (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Он также обратился к российским оккупантам, призвав их начинать нервничать.

"Мы несем дозор, а вы спите. Много чего не могу рассказывать, но поверьте: мы работаем и настроение улучшается с каждым днем от того, что у нас появляются перспективы. Враги, нервничайте, потому что скоро мы за вами придем!" – сказал Ким.

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ранее он сообщал, что оккупанты под Николаевом очень деморализованы и прячутся по кустам. Он призвал местных жителей отгонять врага из города. "Отгоняйте этих "орков". По кустам сейчас бегут – это данные перехвата их разговоров, это данные на местах, это данные разведки. Также у них нет соляры – не давайте им соляру", – сказал украинский чиновник.

Отметим, что украинский президент Владимир Зеленский наградил Виталия Кима Орденом Богдана Хмельницкого Третьей степени. Награды получили еще пять глав ОГА и семь мэров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Николаевщине силовики разгромили группу оккупантов, в которую входили солдаты-предатели из Крыма. Теперь поля в регионе усыпаны телами погибших российских солдат.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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