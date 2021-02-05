Насколько реален импичмент Зеленскому: юрист объяснил нюансы процедуры

Процедура импичмента президента Украины является сложной, чтобы ее начать, необходимо 150 подписей народных депутатов. Кроме того, в таком случае должны быть выводы Конституционного суда Украины и Верховного суда.

В комментарии OBOZREVATEL эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко высказал сомнения относительно вероятности процедуры импичмента президента Владимира Зеленского, о которой заявила накануне партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Для того, чтобы инициировать процесс импичмента, надо собрать 150 подписей народных депутатов в парламенте. Именно 150. Далее идут следующие шаги. Процедура очень сложная. Ее довести до конца, наверное, просто невозможно, так как она является архисложной. В самом конституционном уровне она требует и выводов Конституционного суда и Верховного суда, и голосование 338 народных депутатов Украины в парламенте, что, в принципе, вряд ли произойдет. Учитывая это, думаю, что это процесс ради процесса, а не ради результата", – пояснил Бондаренко .

Как сообщал OBOZREVATEL: