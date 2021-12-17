Наша армия снабжена дизтопливом только на 17%, – Владимир Арьев

Власти закупили только пятую часть дизельного топлива для нужд Вооруженных Сил Украины. Дизель используется в ВСУ для танков, БТР, тяжелой военной техники.

Об этом сказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев в комментарии журналистам. По его словам, армия обеспечена дизтопливостью всего на 17%.

"В каком состоянии сегодня оказались ВСУ в условиях угрозы прямого вторжения со стороны РФ? Это – документ МО Украины, который я пытался получить с середины сентября этого года. Я знал о том, что существуют большие проблемы с обеспечением ВСУ горюче-смазочными материалами, в частности, самая большая проблема – это дизель", – сказал Арьев.

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Он подчеркнул, что дизель используется в ВСУ для танков, БТР, тяжелой военной техники.

"Я не представлял, что ситуация настолько плоха. Я дважды писал это обращение с требованием предоставить мне материалы, и только 14 декабря я их получил. Подписан временно исполняющим обязанности министра обороны генералом Иваном Руснаком. Следовательно, дизельное топливо для ВСУ закуплено на 29% потреб, это только закуплено, а фактически поставлено на 17% от потребностей. Следовательно, ВСУ при угрозе и с севера, и с востока обеспечены дизелем даже не на пятую часть", – заметил депутат.

"У меня есть один вопрос – куда смотрит Верховный Главнокомандующий? Я понимаю, что правительство Зеленского не может нормально обеспечить Вооруженные силы, потому что они не могут разобраться между собой, кто будет работать на этом дизеле", - сказал Арьев.

При этом он обратил внимание, что президент Зеленский по Конституции отвечает за оборону государства.

"Я думаю, что он знал эту информацию, поэтому должен был немедленно собирать правительство и всех причастных к вопросу обеспечения топливно – смазочными материалами ВСУ, чтобы немедленно разобраться в ситуации. Что делает Зеленский? Он летает на вертолетах Министерства по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии вместе со своим председателем Офиса праздновать юбилей в Гуту, он ходит на "Вечерний квартал", он требует от своей фракции в ВРУ перечислять средства на то, чтобы так называемый телеканал "Зе – Рада" работал теперь в пользу Зеленского и его фракции. А на оборону Украины в условиях большой вероятности агрессии средств нет, закупка дизеля фактически сорвана", – констатирует Арьев.

Он отметил, что этот документ – приговор властям Зеленского, которые целенаправленно уничтожают обороноспособность страны.

"Уничтожили разведывательные службы, заменив специалистов на послушных, уничтожили СБУ, которая превратилась в личную "охранку" президента Зеленского, и теперь уничтожают армию. Есть два варианта – это либо преступная халатность со стороны Верховного Главнокомандующего Зеленского, либо преступное и сознательное действие уничтожения обороноспособности ВСУ ", – добавил депутат.