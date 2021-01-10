Президент Зеленский, все его офис, большинство его фракции, вся их челядь прекрасно проводят новогодне-рождественские праздники. Кто в горах на лыжах, кто в Дубае или Мальдивах на ласковом песочке.

Весь этот так называемый политический бомонд объединяет одно – демонстративное презрение и публичное пренебрежение к украинцами их проблем. В западных странах министры извиняются и уходят в отставку по опрометчивый отпуск, а наши слуги и сами цинично постят свои фотки с курортов.

Эти безнравственные идиоты думают исключительно о себе и о том, как круче потратить наворованные деньги. Им совершенно безразличны экономические проблемы людей, страдающих от эпидемии и изоляции, им абсолютно безразличны проблемы больных. Потому что для них самое главное – свой отдых.

Затем они вернутся со своих аморальных отдыхов и снова будут нам лгать, как они о нас заботятся. Когда вы будете слушать эту циничную ложь, просто вспомните, как провели новогодние праздники вы и они.

Кстати, это касается не только власти, но и тех, кто называет себя оппозицией, но так же цинично путешествовал по миру, когда украинцы едва выживают.