"Нам приходиться за все платить": эвакуированные с Донбасса пожаловались на нерадушный прием в России. Видео

Так называемые беженцы с Донбасса, которых боевики "Л/ДНР" "эвакуировали" в Ростовскую область России, пожаловались на условия жизни. Люди отмечают, что за размещение в санаториях приходится платить, на что они отдают последние сбережения.

Об этом жители Донбасса рассказали в сюжете российского телеканала Mash. Беженцы отметили, что от них требуют документы, а если их не оказывается – приходится платить за проживание (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В гостинице должны бесплатно нас содержать. А мы вроде платим, но последние копейки. Дальше не знаем, что нам делать", – рассказал пожилой мужчина с инвалидностью.

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Также "эвакуированные" сравнивают жизнь с адом, маленькие дети рассказывают об играх под обстрелами.

Напомним: ранее в сеть попал снимок сухпайка, которые в России выдают так называемым беженцам, "эвакуированным" из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. На нем изображены несколько упаковок воды по 0,5 литра в бутылках и "третьесортное изделие охлажденное" из мяса птицы – колбаса "Казачья".

В комментариях люди предположили, что "беженцев" кормят за счет награбленного в их же домах на Донбассе.

Ранее бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал об ограблениях в ОРДЛО жилья "эвакуированных" в РФ жителей. По обнародованным им данным, случаи мародерства зафиксированы во временно оккупированных городах Донецк и Макеевка.

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