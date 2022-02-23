"Нам приходиться за все платить": эвакуированные с Донбасса пожаловались на нерадушный прием в России. Видео
Так называемые беженцы с Донбасса, которых боевики "Л/ДНР" "эвакуировали" в Ростовскую область России, пожаловались на условия жизни. Люди отмечают, что за размещение в санаториях приходится платить, на что они отдают последние сбережения.
Об этом жители Донбасса рассказали в сюжете российского телеканала Mash. Беженцы отметили, что от них требуют документы, а если их не оказывается – приходится платить за проживание (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"В гостинице должны бесплатно нас содержать. А мы вроде платим, но последние копейки. Дальше не знаем, что нам делать", – рассказал пожилой мужчина с инвалидностью.
Также "эвакуированные" сравнивают жизнь с адом, маленькие дети рассказывают об играх под обстрелами.
Напомним: ранее в сеть попал снимок сухпайка, которые в России выдают так называемым беженцам, "эвакуированным" из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. На нем изображены несколько упаковок воды по 0,5 литра в бутылках и "третьесортное изделие охлажденное" из мяса птицы – колбаса "Казачья".
В комментариях люди предположили, что "беженцев" кормят за счет награбленного в их же домах на Донбассе.
Ранее бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал об ограблениях в ОРДЛО жилья "эвакуированных" в РФ жителей. По обнародованным им данным, случаи мародерства зафиксированы во временно оккупированных городах Донецк и Макеевка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
жители Ростовской области выразили возмущение по поводу переселения в их регион "беженцев" из "Л/ДНР". Они буквально посоветовали людям "валить обратно" и обзывали "мусором";
объявленная оккупантами так называемая эвакуация со временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию оказалась гигантским мыльным пузырем. Местные жители рассказали OBOZREVATEL шокирующие детали этой "всереспубликанской" акции.