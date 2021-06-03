Нардепа Горвата поймали за развлечениями на заседании Рады. Видео

Народного депутата от группы "Доверие" Роберта Горвата поймали за развлечением в телефоне в зале Верховной Рады. Пока его коллеги обсуждали законопроекты, он смотрел мотокросс.

Это произошло на заседании 1 июня. Видео снял парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов, выложив его на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На записи видно, что нардеп отвлекся от рабочих дел на соревнования по мотоциклетному спорту. На экране смартфона Горват смотрел ролик "Аарон Плессинджер совершает ошибку, сражаясь с Роченом".

Видео дня

Напомним, что в 2019 году депутат-мажоритарщик из Закарпатской области Горват был пойман на кнопкодавстве, когда проголосовал за своего коллегу на заседании Рады по поводу статуса и социальных гарантий для добровольцев, участвовавших в АТО.

Примечательно, что ранее нардеп уже был замечен в нарушении процедуры личного голосования в Верховной Раде 8-го созыва.

На сегодня Роберт Горват является главой подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности таможенных органов Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Также нардеп руководит группой по межпарламентским связям с Арабской Республикой Египет, налаживает межпарламентские связи с Канадой, Венгрией, Чехией, Китаем и Словакией.

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