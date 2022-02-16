'На попытки провоцировать нас будет жесткий ответ': Резников предупредил РФ о последствиях агрессии

Глава министерства обороны Алексей Резников заявил, что в случае полномасштабной агрессии России против Украины Вооруженные силы нашей страны полностью готовы выполнять свои задания. Он также напомнил, что Киев уже получил от партнеров более 2 тысяч тонн современного вооружения и боеприпасов.

Об этом он заявил во время телевизионного Марафона по случаю Дня единения в среду, 16 февраля. Резников также убежден, что разведка врага знает о боевых возможностях ВСУ.

Также в Кремле должны знать, что в Украине на данный момент создают 176 военных частей сил территориальной обороны. А вскоре начнется и системная работа по формированию системы теробороны численностью 130 тысяч лиц.

Министр уточнил, что Javelin, NLAW-ы, Stinger, полученные от наших партнеров, уже передали военным, и они уже их освоили.

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"Украина выступает за мир. Мы стремимся решить все проблемы, вернуть наших людей и наши территории политико-дипломатическим путем. Мы ежедневно укрепляем нашу территорию, но не планируем никаких агрессивных действий ни на востоке, ни в отношении Крыма и на наших других направлениях. Никаких провокаций со стороны Украины не будет, но на попытки провоцировать нас будет жесткий ответ", – подчеркнул Резников.

Напомним, ранее сообщалось, что Резников считает, что оснований для введения военного положения нет. Такой шаг может быть предпринят в случае полномасштабного вторжения.

Отметим, что днем вторника, 15 февраля, граничащие с Украиной Южный и Западный военные округа российских вооруженных сил начали отвод своих войск в места дислокации. В Министерстве обороны страны-агрессора заявили о завершении учений и назвали этот день таким, что "войдет в историю", упрекнув Запад.

Совет национальной безопасности и обороны 14 февраля совместно с представителями парламента и правительства провел закрытое заседание из-за риска вторжения Российской Федерации на территорию Украины. По его итогам политики пришли к выводу, что предпосылок для широкомасштабной войны на данный момент нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал внимательно относиться к информации и не нагнетать панику из-за возможного вторжения РФ. По его словам, именно информационная война Кремля против нашей страны сейчас в разгаре.

Панические настроения о возможной полномасштабной атаке российских войск в Украину за последние дни достигли критического уровня. Президент США Джо Байден провел срочное совещание с лидерами стран НАТО и ЕС, после которого ряд государств призывали своих граждан как можно быстрее покинуть украинскую территорию. Более того, на фоне слухов иностранные издания даже начали называть дату наступления, а россияне – распространять фейки о "начале боевых действий". О том, что происходит на самом деле и стоит ли украинцам паниковать, – читайте в материале.