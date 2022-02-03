На округе Трухина в Марганце хотят отозвать скандального нардепа

Отозвать народного депутата Александра Трухина, избранного в многомандатном округе № 40 (в который входят Марганец, Каменское, Томаковка, Кринички, Соленое). С такой инициативой выступили депутаты Марганецкого городского совета от партии "Европейская солидарность". Ее вынесут на ближайшую сессию городского совета.

Об этом сообщили в Марганецком обособленном подразделении ВОО "Стоп коррупции", члены которого избраны депутатами местного совета. Именно стопкоровцы все время сообщали о нарушении со стороны избранного в 40 округе нардепа.

"Наши активисты еще с предвыборной кампании Трухина сообщали о фактах нарушений избирательного законодательства со стороны тогда еще кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Трухина. И после избрания нардепом Трухин просто игнорирует свой избирательный округ", - отметил глава марганецкого подразделения "Стоп коррупции" и депутат горсовета от "ЕС" Сергей Хныкин.

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Он напомнил, что в 2019 году в Киеве обнародовал факты нарушений со стороны Трухина, зафиксированные во время мониторинга предвыборной кампании.

"Председатель Марганецкого центра ОО "Стоп коррупции" Хныкин С.А. принял участие в пресс-конференции по выборам и сообщил о фактах политической коррупции в 40-м избирательном округе, что на Днепропетровщине. Сергей Александрович также поднял вопрос деятельности кандидата Киселя Сергея по подкупу избирателей, городского головы Жадько, которая на всех мероприятиях за бюджетные средства проводит агитацию кандидата от “Слуги народа” Трухина Александра, который тоже нарушает законодательство Украины. Полиция никак не реагирует на все эти нарушения законов", - говорится в сообщении "Марганецкого очевидца" от 2019 года.

Уже через год, в 2020-м, нардеп Трухин был обвинен в откровенной лжи и игнорировании избирательного округа. В эфире программы "Мир и война" на телеканале "Интер" Трухин никак не ожидал вопроса от избирателей.

"На эфире 18 сентября 2020 года одним из гостей программы был народный депутат Украины в 40-м округе А.Трухин. Увидев этого гостя, марганецкий "Стопкор" от имени марганчан обратился к Роману Бочкале с просьбой спросить господина Трухина, когда же он приедет в Марганец и отчитается о своих предвыборных обещаниях перед марганчанами, но ответ Трухина превзошел все ожидания: он, оказывается, регулярно посещает Марганец и проводит встречи", — говорится в информационном сообщении 2020 года.

По информации от марганецких борцов с коррупцией, вопрос об отзыве депутата Трухина избирателями будет рассмотрен на ближайшей сессии горсовета, которую планируют собрать на следующей неделе.