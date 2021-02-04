Діяльність міжнародних і національних організацій, які опікуються захистом свободи слова і відстоюванням прав журналістів, є надзвичайно важливою і невід’ємною ознакою вільного і демократичного суспільства.

Стурбованість, яку ці поважні організації висловлюють щодо санкцій, введених в дію рішенням РНБО України щодо окремих інформаційних ресурсів, очікувані і зрозумілі.

Водночас вважаємо за необхідне закликати поважні журналістські інституції не робити поверхневі оцінки і стандартні заяви, а вивчити деталі, розібратися у суті, а не за формою.

Як сказано у заяві International и European Federation of Journalists, "заборони повинні застосовуватися лише у дуже виняткових обставинах". У зв’язку з цим хочемо поінформувати IFJ и EFJ, що Україна вже сім років живе в таких надзвичайних умовах, назва яким – війна.

Війна, яку веде проти нашої країни Росія, використовуючи, зокрема, всі технології інформаційної війни жодним чином "не відповідають міжнародно-правовим стандартам", на необхідність дотримання яких нам вказують.

Одним із знарядь гібридної зброї Росії в боротьбі проти України є телевізійні канали, фінансування яких фактично здійснює країна-агресор через афілійованих з нею політиків.

IFJ и EFJ варто було зробити найелементарніший аналіз контенту телевізійних каналів, долею яких вони так опікуються, щоб визначити, наскільки він відповідає високим світовим журналістським стандартам об’єктивності і неупередженості.

Чи можлива була би робота у Франції, Великобританії, США під час Другої світової війни філій фашистських газет і радіостанцій? Їх закриття також було би розцінено, як напад на "свободу слова"?

А Україна на сьогоднішній день перебуває в ситуації відкритої військової агресії, коли вперше з 1945 року на європейському континенті, одна країна зробила спробу анексувати частину територію іншої держави.

На нашу країну напали, і ми будемо діяти так, як потрібно, щоб зберегти Державу і Незалежність.

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