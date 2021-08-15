Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетил Крым. И встретился там с так называемыми молодежными активистами в лагере "Таврида". Эта поездка Сергея Лаврова не связана с тем, что он возглавляет российский МИД и занимается внешнеполитической пропагандой в стиле гитлеровского министра иностранных дел Риббентропа, на которого Лавров так походит в своих высказываниях и в своем поведении. Поездка связана с тем, что вместе с другим министром-"ястребом" - министром обороны РФ Сергеем Шойгу Сергей Лавров возглавляет предвыборный список отвратительного политического формирования – партии "Единая Россия" - созданного для поддержки авторитарного режима Владимира Путина и олигархического и коррупционного засилья в РФ.

В отличие от Путина, который все еще пользуется доверием значительной части россиян, опьяненных шовинистическим угаром, партия "Единая Россия" такой популярностью не пользуется.

И вот ради того, чтобы повысить популярность этой организации перед выборами в Государственную Думу России и объяснить, почему она получит очевидно сфальсифицированное (но кто это проверит?) количество голосов на выборах и сможет и дальше делать вид, что в России существует парламент – вот для этого во главе списка поставлены самые рейтинговые министры в Российской Федерации: шовинист Шойгу и шовинист Лавров.

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Лаврову вообще-то нужно в таком случае выступать с внутриполитическими заявлениями. Объяснять, как партия, интересы которой он теперь представляет, должна решать проблемы страны. И в частности – проблемы Крыма, которые ухудшаются день ото дня. Мы прекрасно понимаем, что оккупированный Россией полуостров приближается к самой настоящей экологической, социальной и экономической катастрофе.

Эта катастрофа была неминуема после 2014 года, когда российские полчища вошли в Крым и превратили эту украинскую территорию в территорию, фактически контролируемую соседней Российской Федерацией. Потому что никто в российском политическом руководстве, все эти безграмотные шарлатаны даже не думали о том, что Крым – это не остров. Это часть материка, связанная с ним на протяжении многих столетий Перекопом. И даже государственные формирования, которые существовали на территории полуострова Крым до его екатерининской аннексии, были связаны с материком. Собственно, сама аннексия Крыма российской императрицей Екатериной Второй была связана с тем, что перед этим ей удалось установить контроль над землями, которые входят в состав современной Украины. И вот уже в этом случае Крымское ханство оказалось нежизнеспособным государством.

Но кто, скажите мне, в Кремле учил настоящую историю? Кто в Кремле заглядывал в настоящие книги? Мне кажется, эти люди и читать не очень-то умеют. Просто повторяют какие-то идеологические клише, которые вбили в их головы в школах КГБ и на этом их интеллектуальное развитие давным-давно закончилось. Начиная с главы государства и заканчивая его спичрайтерами и советниками.

Лавров в Крыму ни о каких социальных и экономических проблемах вообще не разговаривал. Он разговаривал об Украине. Это любимая тема российских пропагандистов. И, как видим, эта тема интересует не только ведущих отвратительных российских телешоу, которые используются для оболванивания населения. Для того, чтобы это население продолжало поддерживать авторитарный режим и не давало России развиваться, считало, что это развитие – это всегда война, кровь и насилие.

В качестве таких придворных пропагандистов путинского режима могут выступать и сами царедворцы. Например – министр иностранных дел России. И в Крыму Лавров вместо того, чтобы рассказывать, как российское руководство и правящая партия будут решать проблемы полуострова, опять рассказывал все страшные байки про украинских националистов, "фашистов" и прочее, прочее… В общем, все то, что обычный россиянин может услышать в программах российского пропагандистского телевидения. Ото всех этих скабеевых, соловьевых, дмитриев киселевых и прочей нечисти. А тут оказывается, что нечисть может быть еще и в форме министра иностранных дел РФ. Что министр иностранных дел РФ даже не понимает, чем должен заниматься политик, который баллотируется в Госдуму РФ. В Госдуму РФ, а не в Верховную Раду Украины!

Если в самом деле Крым - это часть территории РФ, ее субъект, на территорию которого приехал Сергей Лавров – то почему Лавров об Украине разговаривает? Может быть, на воре шапка горит? Может Лавров прекрасно понимает и просто не хочет рассказывать об этом Владимиру Путину и представителям окружения российского президента, что никакой Крым не российский. Что он был, есть и будет украинским. А его "российский статус" - это просто вопрос оккупации территории.

Завершится путинский режим – завершится и оккупация. И разумеется, по счетам заплатят и участники этой оккупации. От самого Путина, если конечно он будет присутствовать на суде над военными приступниками – до Лаврова, до Аксенова.

Мы прекрасно понимаем, где место этих людей на самом деле. Не в Государственной Думе, не в Министерстве иностранных дел – в тюремных камерах. И лучше – Гаагского трибунала.

И не нужно говорить, что они никогда туда не попадут. Вспомните, что произошло с другом Лаврова, бывшим суданским президентом аль-Баширом. Его давно уже хотел увидеть на скамье подсудимых Гаагский трибунал. А он над этим посмеивался. Ездил к Путину. Рассказывал, как над ним глумятся "западные супостаты". Издевался над жителями страны, которой руководил… А потом произошел переворот. А потом военные договорились с оппозицией… И сейчас аль-Башир как миленький поедет в Гаагу и будет там сидеть до скончания дней. Потому что я совершенно не сомневаюсь, что за те злодеяния, которые он совершил в Судане, он обречен до последнего вздоха находиться в камере Гаагского трибунала.

Так вот мне интересно: а Лавров вообще читает немножко про Судан? Понимает, что его тоже ждет ровно такая же камера – уютная, удобная, - свидания с родственниками, которые будут приезжать из США? И так пройдет печальная старость военного преступника. И все остальных его подельников.

Если, конечно, им не удастся удержать власть в России. Если придется поступиться этой властью в пользу собственно российского народа.

И вот ради того, чтобы это не произошло, ради того, чтобы не оказаться в Гааге – они не говорят о проблемах страны. Вместо этого продолжая разговаривать с россиянами об украинских страшных националистах, которые всем угрожают. И Крыму – в том числе.

А на самом деле - демонстрируют свой страх перед будущим. И свое понимание того, что они украли территорию. Потому что если бы эта территория не была бы украдена, если бы Сергей Лавров относился к этой территории, как к Брянской или Курской области – он бы и говорил с жителями Крыма о тех проблемах, о которых кандидаты в депутаты Госдумы РФ говорят, когда ездят в российские регионы.

Ну или об Америке разговаривал бы. Это же любимая тема российских пропагандистов – ругать Байдена на Красной площади. Так вот, об Америке хотя бы говорил. Рассказывал, как она угрожает России.

Но в Крыму Лавров говорил об Украине. И правильно. Правильно, господин Лавров! В Украине нужно говорить об Украине! Приехав на оккупированную часть территории Украины – говорить нужно об Украине.

И понимать, что рано или поздно по всем оккупационным счетам придется платить. И оккупантам. И коллаборационистам. И тем, кто поддерживал все это зло, которое российское руководство, частью которого является Лавров, продолжает плодить в этом мире.

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