На Харьковщине ВСУ уничтожили колонну оккупантов: выжившие сбежали, бросив технику

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Во вторник, 22 марта, Вооруженные Силы Украины в Харьковской области, в окрестностях Изюма, уничтожили колонну оккупантов. Враги просто скрылись с поля боя, покинув технику.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Он добавил, что ВСУ удерживают позиции: хотя и российские войска пытаются продвинуться в сторону Харькова, все эти попытки – безуспешны. Всего за минувшие сутки, 21 марта, рашисты нанесли 84 удара по Харьковщине.

"Враг в город пытается кое-где прощупывать оборонные позиции, однако сразу на подступах его наши Вооруженные Силы уничтожают", – прокомментировал ситуацию в Харьковской области Олег Синегубов.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что возле села Константиновка Николаевской области Вооруженные Силы Украины уничтожили российских оккупантов во время попытки форсировать реку. Противники хотели сделать переправу.

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