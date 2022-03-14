Мы защищаем самое дорогое, что у нас есть, и мы победим: Зеленский записал новое видеообращение к украинцам

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что украинцы в войне против России защищают самое важное, что у них есть, и проходят самое страшное испытание в истории. В то же время президент подчеркнул: победа будет за Украиной.

Новое видеообращение украинского лидера к народу и миру опубликовала пресс-служба ОП в ночь на 14 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Главное из обращения:

если небо над Украиной не закрыть, российские ракеты упадут на дома граждан стран НАТО;

задача делегации Украины на переговорах – добиться встречи президентов;

оккупанты заблокировали гумкоридор в Мариуполе, Украина будет пробовать еще;

украинцы должны держаться и бороться – Украина победит.

Видео дня

Президент напомнил, что начало дня было черным – российские ракеты были выпущены по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области, погибли 35 человек, еще 134 получили ранения.

Он отметил, что в 20 километрах оттуда – границы НАТО и если небо над Украиной не будет закрытым, в следующий раз ракеты упадут на дома граждан стран НАТО.

Зеленский напомнил, что под Киевом оккупанты убили американского журналиста Брента Рено, а его коллегу ранили. А на востоке они решили "демилитаризовать" и "денацифицировать" Святогорскую лавру Украинской православной церкви Московской патриархии.

"Это было сознательное нападение российских военных, они знали, что они делают. Но, похоже, не все на Западе знают, что они делают", – подчеркнул глава государства, добавив, что вся идеология российского государства просто ложь.

Зеленский рассказал, что посетил украинских защитников, восстанавливающихся после ранений в военном госпитале, и заезжал на блокпосты.

"Победим благодаря тому, как только мы, украинцы, умеем сплачиваться, помнить о своих – по духу, по сердцу, по искренности. Встретил на блокпосту чрезвычайного человека, который ежедневно поддерживает наших защитников, привозит им кастрюлю с борщом, действительно вкусным, украинским. Просто от души. Именно на таких людях столетиями держится наше государство, благодаря таким людям мы переживем любые черные дни. Потому что мы – вместе", – подчеркнул политик.

Он сообщил, что представители украинской и российской делегаций ежедневно проводят переговоры в видеоформате. У нашей делегации задача – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов.

"Наша цель – чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат. Необходим для нас, для мира и для безопасности, чтобы мы имели гарантии – нормальные, действенные. Не как по "Будапешту" и не как в нашем небе, а так, чтобы украинцы могли сказать: вот это работает, вот это – гарантии. Говорить нужно", – отметил глава государства.

Он также добавил, что сегодня благодаря переговорам сработало десять гуманитарных коридоров, спасены 5550 человек, а за шесть дней – более 130 тысяч.

В то же время в Мариуполе гуманитарный коридор был перекрыт. "Мы сделали все, что необходимо. Обеспечили тишину. Российские войска сорвали движение груза и автобусов, но будем пробовать снова. Будем пробовать, пока не сможем помочь нашим людям. Потому что они – наши. Нашему Мариуполю. Героическому Мариуполю", – сказал Зеленский.

Президент провел переговоры с Болгарией, Словакией, Чехией, Румынией, Польшей, Британией, а также с Шарлем Мишелем, президентом Европейского совета – о нашей европейской перспективе, которая становится реальностью.

"Украинцы! Украинки! Мы проходим самое страшное испытание в нашей истории, в нашей жизни. Мы защищаем самое дорогое, что у нас есть. Мы должны держаться. Мы должны бороться. И мы победим. Я знаю это. Я в это верю. Слава вам! Слава нашим людям! Слава нашим героям! Слава Украине!" – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают наступательную операцию, пытаясь закрепиться на определенных направлениях. В то же время фиксируются массовые случаи отказа российских военных ехать воевать в Украину, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.