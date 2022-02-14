'Мы срочно ожидаем от Москвы признаков деэскалации': Шольц пригрозил РФ последствиями в случае агрессии

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Российская Федерация должна показать готовность к деэскалации. По его словам, сложившаяся ситуация является угрозой для безопасности во всей Европе.

Также политик предупредил Москву, что дальнейшая агрессия будет иметь серьезные последствия для РФ. Об этом Шольц сообщил в Twitter.

Глава немецкого правительства также подчеркнул, что Германия едина со своими союзниками в борьбе с агрессией.

"Мы срочно ожидаем от Москвы признаков деэскалации. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьезную угрозу миру в Европе", – заявил Шольц.

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Von Moskau erwarten wir dringend Zeichen der Deeskalation. Eine weitere militärische Aggression hätte sehr schwerwiegende Konsequenzen für Russland. Darin bin ich mir mit unseren Verbündeten absolut einig. Wir erleben eine sehr, sehr ernste Bedrohung des Friedens in Europa. (2/2) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 14, 2022

Стоит отметить, что 15 февраля Шольц отправится в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Там он планирует "донести общественности", насколько серьезные санкции ждут Россию в случае ее вторжения на территорию Украины, а также предложить президенту Владимиру Путину "диалог".

Напомним, ранее Шольц заявлял, что возможная широкомасштабная агрессия Российской Федерации против Украины будет стоить очень дорого для Кремля. Он подчеркнул, что Берлин совместно с союзниками готов предпринять все необходимые шаги.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер ФРГ объяснил, что Германия отказалась поставлять вооружение Украине на фоне растущей агрессии Российской Федерации из-за немецких экспортных ограничений на оружие. В то же время он подчеркнул, что немецкое правительство поддерживает Украину в сложившейся ситуации.