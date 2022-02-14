"Мы срочно ожидаем от Москвы признаков деэскалации": Шольц пригрозил РФ последствиями в случае агрессии

Алексей Лютиков
Политика
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'Мы срочно ожидаем от Москвы признаков деэскалации': Шольц пригрозил РФ последствиями в случае агрессии
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Российская Федерация должна показать готовность к деэскалации. По его словам, сложившаяся ситуация является угрозой для безопасности во всей Европе.

Также политик предупредил Москву, что дальнейшая агрессия будет иметь серьезные последствия для РФ. Об этом Шольц сообщил в Twitter.

Глава немецкого правительства также подчеркнул, что Германия едина со своими союзниками в борьбе с агрессией.

"Мы срочно ожидаем от Москвы признаков деэскалации. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьезную угрозу миру в Европе", – заявил Шольц.

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Стоит отметить, что 15 февраля Шольц отправится в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Там он планирует "донести общественности", насколько серьезные санкции ждут Россию в случае ее вторжения на территорию Украины, а также предложить президенту Владимиру Путину "диалог".

Напомним, ранее Шольц заявлял, что возможная широкомасштабная агрессия Российской Федерации против Украины будет стоить очень дорого для Кремля. Он подчеркнул, что Берлин совместно с союзниками готов предпринять все необходимые шаги.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер ФРГ объяснил, что Германия отказалась поставлять вооружение Украине на фоне растущей агрессии Российской Федерации из-за немецких экспортных ограничений на оружие. В то же время он подчеркнул, что немецкое правительство поддерживает Украину в сложившейся ситуации.

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