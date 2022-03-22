Мы сдерживаем попытки врага перейти реку Ирпень и наращиваем потенциал для контрнаступления, – Павлюк

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Украинским воинам необходимо сдержать попытки российских оккупантов перейти реку Ирпень. Сейчас ВСУ наращивают потенциал, чтобы перейти в контрнаступление.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. Он отметил, что Буча и Гостомель пока еще находятся под оккупацией (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пока под оккупацией и Буча, и Гостомель, и полностью регион. Там пока никаких действий мы предпринимать не можем", – сказал Павлюк.

Он отметил, что сейчас главное удержать врага при попытках перейти реку. Сейчас защитники Украины накапливают потенциал, который позволит перейти в контрнаступление.

Видео дня

При этом Павлюк подчеркнул, что у врага потенциал наоборот – уменьшается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были опубликованы новые спутниковые снимки разрушенного обстрелами со стороны оккупантов Ирпеня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!