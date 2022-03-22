Мы сдерживаем попытки врага перейти реку Ирпень и наращиваем потенциал для контрнаступления, – Павлюк
Украинским воинам необходимо сдержать попытки российских оккупантов перейти реку Ирпень. Сейчас ВСУ наращивают потенциал, чтобы перейти в контрнаступление.
Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. Он отметил, что Буча и Гостомель пока еще находятся под оккупацией (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Пока под оккупацией и Буча, и Гостомель, и полностью регион. Там пока никаких действий мы предпринимать не можем", – сказал Павлюк.
Он отметил, что сейчас главное удержать врага при попытках перейти реку. Сейчас защитники Украины накапливают потенциал, который позволит перейти в контрнаступление.
При этом Павлюк подчеркнул, что у врага потенциал наоборот – уменьшается.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были опубликованы новые спутниковые снимки разрушенного обстрелами со стороны оккупантов Ирпеня.
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