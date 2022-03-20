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"Мы победим, будут новые города и новая история!" Зеленский показал мощное видео о возрождении Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский показал сильное видео о будущем возрождении Украины после войны с российским агрессором. В нем глава государства обратился к украинцам и миру на английском языке.
Видео было опубликовано на официальной странице Владимира Зеленского в Facebook и других соцсетях. "Мы победим. Будут новые города. Будут новые мечты. Будет новая история. Будет, не сомневайтесь. И тех, кого мы потеряли, будут помнить. И мы снова будем петь, и мы будем праздновать снова", – заверил президент Украины.
В ролике показаны трагические кадры, запечатлевшие последствия нападение путинской армии на Украину.
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