Мы должны вместе принудить Путина к миру, – Порошенко в эфире французского телевидения призвал союзников быть более решительными

Петр Порошенко в эфире французского телеканала BFMTV призвал европейских партнеров объединить усилия по принуждению Путина к миру.

"Я убежден, что переговоры всегда нужно продолжать. И дипломатические средства по остановке огня – это точно то, что мы сейчас нуждаемся. Но для тех, кто проводит переговоры, есть несколько рекомендаций. Первая рекомендация – никаких компромиссов за счет Украины, потому что это слабость, а Путин очень эффективно пользуется слабостью", – отмечает пятый Президент.

"Вторая рекомендация – не верьте Путину. Ни разу он не придерживался тех обязательств, которые Россия и Путин брали на себя. Мы должны быть сильными и принудить Путина к миру", – считает Порошенко.

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"К сожалению, я должен констатировать, что Путин за последние 8 лет, а особенно за последние три года демонстрирует полную неадекватность. У меня есть серьезные сомнения в его психическом здоровье. И хочу подчеркнуть, что те, кто думают, что сейчас идет обычная война в Украине, – глубоко ошибается. Потому что атака Путина на атомные электростанции означает, что элементы атомной угрозы в этой войне уже существуют. Ядерное загрязнение не имеет границ. Оно легко пересекает границы – в том числе и стран НАТО. И здесь уже 5 статью не применишь. Если Путин не остановится, если Путин не отведет войска, вы должны ужесточать санкции. Увеличивать военную помощь Украине, делать украинские Вооруженные силы более мощными – и именно через такие механизмы остановить Путина как агрессора", – подчеркивает Порошенко.

"Все зависит от нас с вами. Не перекладывайте ничего на Путина. Поучитесь у украинцев, у нас. Какими решительными вы должны стать. Это наша общая война – и я твердо убежден, это будет наша с вами общая победа", – резюмирует Петр Порошенко .