МВД после отставки Авакова изменило поставщика авто – копы пересядут на 'KIA'

Национальная полиция Украины заказала новые автомобили на 52 млн гривен. Теперь правоохранители будут передвигаться на Kia Sportage.

Согласно информации в системе ProZorro, тендер на поставку выиграла компания "Промавтотехсервис". Также в торгах участвовала ООО "Корея Моторс", которая является официальным дилером марки KIA в Украине.

Полиция заказала 100 белых кроссоверов с двигателем объемом 1591 куб. см. Половина машин стоит по 498 тысяч грн/шт, другая – 549 тысяч грн/шт.

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Разница между ними заключается только в наличии специального оборудования: часть авто будет укомплектована громкоговорителями, радиостанциями Motorola Solutions и световыми панелями Ultra Slim сине-красного цвета. Другая часть не будет иметь таких спецаксессуаров – вместо светодиодной балки установят только сигнальный маячком синего цвета.

Отметим, что на официальном сайте KIA авто модели Sportage в зависимости от комплектации стоят от 550 тысяч до 614 тысяч гривен – то есть дороже, чем тендерная цена "Промавтотехсервиса".

Ранее Нацполиция закупала кроссоверы марки Renault Duster. В мае тендер на 168 млн гривен выиграла компания "Спец-Ком Сервис". Стоимость одной машины составила 555,6 тысяч гривен. К тому же, за последний год именно эта организация получила более 60% подрядов на поставку спецавтомобилей.

Однако после ухода Арсена Авакова с министерской должности впервые тендер на поставку машину выиграл "Промавтотехсервис". Ранее организация не участвовала в закупках Нацполиции и не получала крупных подрядов в системе закупок.

Как сообщал OBOZREVATEL, для охраны иностранных делегаций на День Независимости Украины Управление государственной охраны арендовало десятки авто. Временное пользование машинами обошлось в 4080 гривен.