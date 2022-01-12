МВД о войсках РФ у границ Украины: скопление видят все, мы тщательно наблюдаем

Скопление российского военного контингента вблизи границ Украины фиксируют все разведки: как украинские, так и международные. Однако каких-либо других действий или провокаций там пока не наблюдается.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян в интервью LB.ua. По ее словам, МВД продолжает тщательно следить за всем, что происходит вблизи украинских границ.

"Провокаций именно на самой границе со стороны РФ мы не видим", – подчеркнула она.

Напомним: американское издание The New York Times оценило угрозу вторжения страны-агрессора в Украину. Отмечается, что Россия начала перемещать военные вертолеты к границам нашего государства, что может означать продолжение планирования нападения на наши территории. В то же время стягивание войск замедлилось. Хотя ранее в США прогнозировали, что в декабре и начале января к украинской границе будет стянуто 175 тысяч российских военных, однако в настоящее время там до сих пор находится 100 тысяч.

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Также в издании отметили, что президент России Владимир Путин отложил широкомасштабное вторжение в Украину до февраля. По мнению официальных представителей администрации президента США, причиной тому стала очень мягкая зима. Ожидалось, что "минусы" заморозят землю и позволят легко передвигать тяжелые транспортные средства и оборудование, однако замерзание земли замедлилось и срок, установленный Путиным для ввода своих войск, сместился ближе к весне.

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