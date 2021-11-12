Монастырский заявил, что вопрос отделения ГНСУ, ГСЧС, Нацполиции и Нацгвардии от МВД не рассматривается

Миграционный кризис на границе с Евросоюзом продемонстрировал нецелесообразность отделения ГНСУ, ГСЧС, Нацполиции и Нацгвардии из МВД. В то же время он доказал потребность в консолидации всех сил.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире программы "Право на владу". По его словам, вопрос о разделении пограничников, нацгвардейцев, полиции и чрезвычайников пока не стоит на повестке дня.

"Основной месседж – консолидация всех усилий. Разделять пограничников, Национальную гвардию, Национальную полицию и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям на сегодняшний день невозможно и нецелесообразно, поэтому сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня", — цитирует Монастырского пресс-центр МВД.

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Денис Монастырский подчеркнул, что сейчас важно объединение всех усилий общественности, как это было в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире "Право на власть" Монастырский рассказал, что кризис на границе в Беларуси возник искусственно. Он рассказал, что существует специальный "механизм", в котором используются вербовочные центры для беженцев из стран с высоким миграционным риском.