Вот снова, то от космополитов, то от ватников, то от чиновников-невежд слышим или читаем о так называемом "многонациональном государстве - Украине".

Где в Украине взялись разные нации, кроме украинской, теоретики "многонациональности" объяснить не могут.

Российская нация живет в Российской Федерации, белорусы, поляки, венгры, румыны, евреи … тоже имеют собственные государства. Поэтому в Украине они имеют статус национальных меньшинств в соответствии с определениями международного права. Более того, в соответствии с предписаниями этнонациональной науки, в Украине кроме украинцев только крымские татары являются коренным народом, а крымчаки , караимы, гагаузы –-- коренными этносами.

Если взять за базу данные Национальной переписи 2001 года, то 77,8 процента украинцев, русских - 17,3, остальные этнические группы - менее 1 процента (очевидно, что в 2021 году число членов российской etnospilnoty еще меньше).

Таким образом, при условии, что госномер коренных народов в более чем 3/4 от общего числа, это национальное государство многонационального состава населения.

Удивляет, что азы этнополитики не смогли понять и нынешние чиновники, которым переписывают сталинско-путинские тексты о качестве сотни "наций, народов и народностей" в современной Украине .

Поэтому, когда вам в очередной раз рассказывают о "многонациональной Украине" знайте, что это из пропагандистского арсенала мифов путинского "русского мира".