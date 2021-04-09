Минкульт – о фейках РФ: мы не позволяем навязывать нам чужую волю

В Министерстве культуры и информационной политики Украины считают, что бороться с фейками и дезинформацией, которые распространяет Россия, такими же методами – бесперспективно. Вместо этого нужно вкладывать силы в контрпропаганду и развивать критическое мышление.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава министерства Александр Ткаченко. Он отметил, что основной идеей, которую для этого может использовать Украина, является то, что наша страна – европейское государство, а Россия – страна-агрессор.

"Объединяя их получаем: Украина – европейское государство, которое противостоит агрессору. Украинец – защитник. Собственного государства, своего дома, своего быта", – написал министр.

По словам Ткаченко, надо также говорить о любви украинцев к свободе, их силе, толерантности и способности бороться до конца. "В каждом из нас есть частица киборгов", – подчеркнул политик.

Глава Минкульта считает, что важным в этом контексте стало переименование городов и улиц. По его мнению, таким образом Украина не позволила навязывать ей чужую волю.

"Украине нужны свои нарративы. Это фундамент, от которого мы можем отталкиваться и двигаться дальше. Это – основа основ, от которой можно будет строить развитие страны. Это те месседжи, которые каждый день имеют говорить вслух все украинские политики во всех СМИ", – резюмировал Ткаченко.

Напомним, стало известно, что в "ДНР" фейки, в частности об Украине и ее Вооруженных силах, оккупанты распространяют по определенным "темникам".

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак категорически высказался о распространяемой Россией информации о "подготовке Украины к наступлению на Донбасс".