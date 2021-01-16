Министр здравоохранения США подал в отставку

Министр здравоохранения США Алекс Азар 20 января подал в отставку из-за приобретения полномочий избранным президентом Джо Байденом.

Об этом он сообщил в официальном письме действующему президенту Дональду Трампу, сообщает издание The Hill.

Министр подчеркнул, что остается в администрации Трампа до последнего дня ее полномочий "в лучших интересах народа", поскольку пандемия коронавируса продолжает опустошать США.

"Атаки на Капитолий были нападением на нашу демократию и традицию мирной передачи власти, которую Соединенные Штаты Америки первыми подарили миру. Умоляю вас в дальнейшем однозначно осуждать любую форму насилия и требовать, чтобы никто не попытался сорвать инаугурацию в Вашингтоне или где-нибудь, а также продолжать безоговорочно поддерживать мирную и упорядоченную передачу власти 20 января 2021", – написал он в письме.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президента США Дональда Трампа разблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram. Его аккаунты восстановлены на обеих платформах.