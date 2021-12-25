Сериал Netflix "Эмили в Париже" показал образ боящейся депортации малообразованной украинки-воровки — министр культуры Александр Ткаченко заявил, что считает это неприемлемым и пообещал отправить официальное обращение в Netflix.

Так их. Как они смеют изображать украинцев отрицательными недалекими персонажами и забывают сказать, что мы отлично поем? Да и какие там украинцы боятся депортации, у нас ведь безвиз. Всем известно, что украинцы все воспитаны и вежливы, имеют научную степень и никогда не позволят себе даже подумать плохого. Благо, министр культуры держит руку на пульсе. Хоть кто-то занят работой. Только министр культуры и СБУ, искавшая елку на вокзале. И елка нашлась.

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Но. Этого мало.

Далее текст на языке оригинала.

В багатьох серіалах Netflix взагалі немає українських персонажів. Як вони можуть собі це дозволити? Як вони це можуть пояснити?

Чому немає українця у серіалі "Гра в кальмара"? Чи там під маскою підступного охоронця захований українець, який не наважується показати себе і може тільки вбивати? Це так вони про нас думають? Чи вони про нас взагалі не думають?

Де українці у серіалі Наркос. Мексика? Чорт забирай, чому там немає героя українця, який працює незалежним журналістом розлідувачем? Це що, можуть робити тільки мексиканці? Вони що, не чули про Сергія Лещенко?

А де українці у Відьмаку? Де, я вас питаю? Я його не дивився, але здогадуюсь, що й там упередженість.

А серіал Хід Королеви? Чому там немає нашого чемпіона Іванчука? Ну і що, що він тоді ще може не народився. Могли б перенести його у той час.

Чому у серіалі "Секс і місто" немає українок? Вони що, вважають, що українки можуть займатися сексом тільки у селі? Вони вважають нас селом?

А чому у Марвелі досі немає героя "Котигорошко"? Як можно не помітити цього?

Ми занадто довго мовчали. І мирилися. Але так далі тривати не може. Держава має негайно зайнятися цим питанням. Всі наступні сценаріі серіалів НВО, Нетфлікс та Амазон Прайм мають погоджуватися на третьому поверсі міністерства культури.

Чому мовчить Міністерство закордонних справ? Чому тіки міністерство культури стоїть на сторожі? Де заява міністерства оборони? Вони що, злякалися? Чому мовчить президент? Де позиція парламенту? Чому досі не зібралося РНБО? Де санкціі? Вдаримо по Netflix українською бюрократичною машиною.