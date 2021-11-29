Министр обороны Украины Резников и председатель Совета нацбезопасности Израиля Хулата обсудили неотложные вопросы безопасности

Министр обороны Украины Алексей Резников находится с рабочим визитом в Израиле. В рамках визита Алексей Резников встретился с главой Совета национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой, передает "Интерфакс-Украина".

В состав украинской делегации вошли заместитель Министра обороны по европейской интеграции Анатолий Петренко, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук и советник Министра обороны Украины Андрей Мирошниченко.

От государства Израиль участие во встрече приняли заместитель председателя Совета национальной безопасности Израиля Авивит Бар-Илан и посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Алексей Резников в первую очередь поблагодарил Эяля Хулати за системную политику, которую Израиль постоянно демонстрирует в ходе голосований в ООН по вопросам защиты территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе и на текущей сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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"Мы высоко оцениваем результаты визита Президента Израиля в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский по приглашению господина Ицхака Герцога планирует совершить визит в Израиль уже в следующем году. Также весь украинский народ благодарен Израилю за последовательную поддержку Украины", - подчеркнул Алексей Резников.

Среди других важных аспектов делегации обсудили срочные вопросы безопасности в регионе. Алексей Резников также пригласил своего визави посетить Украину.