Мининфраструктуры Украины требует от Европы закрыть доступ для российского и белорусского грузового автотранспорта

Министры инфраструктуры Польши, Австрии, Чехии, Франции, Германии и Украины, а также комиссар ЕС по транспорту провели онлайн-встречу, на которой обсуждали актуальные вопросы, в том числе новых санкций против россии и послевоенного восстановления Украины.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

На время к участию во встрече присоединился Президент Украины Владимир Зеленский.

"В очередной раз акцентировал внимание на важности перекрытия доступа для российского и белорусского автотранспорта (в первую очередь — грузового) к дорожной системе ЕС. В частности, мы ожидаем отказа от выдачи разрешений на международные грузовые перевозки для перевозчиков оккупанта и его союзников. Нужно обеспечить торговую блокаду россии", — рассказывает Кубраков.

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Укрзализныця, по словам министра, эвакуировала более 2 млн человек, больше всего из Киева и Харькова. Из них почти 250 тысяч — за границу: в Польшу, Румынию, Венгрию, Молдову, Германию, Словакию и т.д.

Кубраков выразил партнерам благодарность за поддержку, в частности, за льготные условия проживания и передвижения по стране по железной дороге или автотранспортом. Подобные решения приняли Польша, Германия, Венгрия, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Швейцария, Дания, Финляндия.

"Процесс эвакуации продолжается, несмотря на постоянное нарушение оккупантом обещаний об обеспечении зеленых коридоров", — отметил глава МИУ.

Существенной поддержкой организации грузовых автомобильных перевозок гуманитарных грузов стало введение Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией, Словакией, Молдовой, Германией, Италией, Австрией и Венгрией безразрешительного проезда и других льготных условий для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину.

Совместными усилиями был создан ряд логистических хабов, в частности, вблизи Люблина и Жешува, 5 складов на Львовщине и Закарпатье, где гумпомощь складируется, сортируется и перегружается с автомобилей на железную дорогу.

Александр Кубраков также призвал партнеров подключаться к восстановлению Украины, в частности через общие новые проекты, технологии и специальные источники финансирования. Ущерб только для транспортной инфраструктуры исчисляется миллиардами долларов. Со своей стороны, МИУ ежедневно оценивает повреждения, чтобы начать восстановление сразу после Победы.