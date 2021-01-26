Минфин США впервые в истории возглавила женщина

Впервые в истории главой Министерства финансов США стала женщина – 74-летняя Джанет Йеллен.

Так, Сенат утвердил кандидатуру, выдвинутую новым президентом США Джо Байденом, пишет Reuters.

За кандидатуру первой женщины-министра финансов США проголосовало большинство сенаторов. При президенте Бараке Обаме Йеллен была первой женщиной, возглавившей Федеральную резервную систему США.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, палата представителей Конгресса США 25 января передала в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента Дональда Трампа.